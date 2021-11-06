"Резня идет": Взвывшая от беззакония Шукшина призвала народ к ополчению

Заслуженная артистка России хочет перемен. По ее словам, мы живем в смутное время.

В День народного единства знаменитая актриса объявила о мерах, которые нужно предпринять во благо человечества. Мария Шукшина уверена, что россиянам надо осознать смысл праздника и начать действовать.

Кинодива полагает, что в стране творится беззаконие, так как существуют группы людей, которые ведут преступную борьбу за свое материальное обогащение и не встречают ответной силы, способной их остановить. Согласно позиции звезды, сейчас идет период кризиса. "Резня идет такая же, как 409 лет назад, только формы другие и оружие другое", — выразилась Мария Шукшина.

Артистка полагает, что существующие реалии можно преобразовать, но только общими усилиями. Мария Шукшина предлагает взять за основу исторический пример. "Надо ополчаться", — призвала народ знаменитость.

Проще говоря, звезда хочет объединить людей, которые способны на коллективные действия по спасению, защите и сохранению Отечества. Мария Шукшина считает, что такой союз должен сформироваться из тех, кто готов поставить на кон собственную жизнь.

Пользователи Сети благосклонно отнеслись к словам актрисы. Мария Шукшина получила множество комментариев. "Светлые люди победят!", "Полностью с вами согласна, надо выводить народ из зомбирования! И ополчаться, стать единым целым!" — отреагировал народ.