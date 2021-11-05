"Бегала от мамы по двору": вскрылась правда о трудном детстве Собчак

5 ноября журналистка отметила 40-летие. Звездная блондинка часто рассказывала о той самой квартире на улице Кустодиева, где провела детство. В свою очередь соседка поведала, что семья въехала в дом, когда Людмила Нарусова была беременна Ксенией Собчак.
По словам женщины, мать всегда очень строго относилась к дочери, не стесняясь ругать девочку на людях. Сурова она была и с мужем – будущим мэром Северной столицы Анатолием Собчаком. Отец же был с Ксенией чуток. Гусева вспоминает о политике как об интеллигентном и культурном человеке.
Соседка отметила, что будущая телеведущая в детстве была очень похожа на папу. Малышка была хорошо воспитана: всегда держала дверь взрослым в парадной, чтобы они прошли. Женщина рассказала, что Ксения Собчак была добрым и простым ребенком, хотя иногда и проказничала.
"Бегала от мамы по двору", – поделилась Гусева. Будущая знаменитость частенько задирала соседских детей, дергала девочек за косички. Несмотря на строгость, Людмила Нарусова любила дочь. Женщина держала всех, даже близких, на некоторой дистанции. По словам соседки, скандалов в семье Ксении Собчак никогда не было.
Людмила Гусева считает, что телеведущая унаследовала твердый характер от матери. После того как Анатолий Собчак стал мэром Санкт-Петербурга, семья переехала в центр. Как писали "Дни.ру", ранее Ксения Собчак рассказала, что с возрастом начала все больше замечать в себе маминых черт
Популярные темы форума
Измена мужа
Похудения с локдауном
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.