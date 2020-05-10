Мать Ксении Собчак обнародовала важную информацию о прошлом семьи

Телеведущая Ксения Собчак и ее мать сенатор Людмила Нарусова рассказали о родственнике-фронтовике. Дедушка знаменитой блондинки совершил подвиг.

В день 75-летия Победы Ксения Собчак опубликовала трогательный ролик. В кадре ее мать Людмила Нарусова зачитывает воспоминания своего отца Бориса Моисеевича Нарусова о совершенном подвиге.

По словам сенатора, родитель не любил говорить о пережитых событиях, поэтому в 2007 году изложил все на бумаге. Людмила Борисовна заставила папу написать письмо для потомков.

В декабре 1945 года Борис Нарусов в одиночку под пулеметным огнем подошел к вражескому ДЗОТу. Раненный в ноги он взорвал огневую точку гранатой.

После этого дед Ксении Собчак попал в госпиталь, где перенес операцию. Там отец Людмилы Нарусовой пробыл полгода. В медицинском учреждении Борис Моисеевич узнал, что его представили к званию Героя СССР.

К сожалению, вышестоящее руководство посчитало подвиг Нарусова недостаточным. Командование обратило внимание на то, что он взорвал ДЗОТ. "Но если бы я подобно Матросову накрыл амбразуру своим телом, то тогда вопрос был бы решен", – зачитала, утирая слезы, Людмила Борисовна.

Ролик с Людмилой Нарусовой опубликован в инстаграм-аккаунте Ксении Собчак 9 мая. "Вечная память героям!" – написала теледива.