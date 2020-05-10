Мать Ксении Собчак обнародовала важную информацию о прошлом семьи

В день 75-летия Победы Ксения Собчак опубликовала трогательный ролик. В кадре ее мать Людмила Нарусова зачитывает воспоминания своего отца Бориса Моисеевича Нарусова о совершенном подвиге.
По словам сенатора, родитель не любил говорить о пережитых событиях, поэтому в 2007 году изложил все на бумаге. Людмила Борисовна заставила папу написать письмо для потомков.
В декабре 1945 года Борис Нарусов в одиночку под пулеметным огнем подошел к вражескому ДЗОТу. Раненный в ноги он взорвал огневую точку гранатой.
После этого дед Ксении Собчак попал в госпиталь, где перенес операцию. Там отец Людмилы Нарусовой пробыл полгода. В медицинском учреждении Борис Моисеевич узнал, что его представили к званию Героя СССР.
К сожалению, вышестоящее руководство посчитало подвиг Нарусова недостаточным. Командование обратило внимание на то, что он взорвал ДЗОТ. "Но если бы я подобно Матросову накрыл амбразуру своим телом, то тогда вопрос был бы решен", – зачитала, утирая слезы, Людмила Борисовна.
Ролик с Людмилой Нарусовой опубликован в инстаграм-аккаунте Ксении Собчак 9 мая. "Вечная память героям!" – написала теледива.
Популярные темы форума
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Худые или в форме?
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Началась депрессия
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?
Нас хотят чипировать
Вас когда нибудь били?
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Ролевые игры