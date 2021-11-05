Известный актер плюнул вслед вышвырнутой Бузовой: Недоразумение от искусства

В Сети не утихают споры вокруг отмены спектакля "Чудесный грузин" во МХАТе. Новый руководитель театра Владимир Кехман снял постановку за несколько дней до очередного показа, заявив, что билеты на нее не раскупили. Поющей телеведущей Ольге Бузовой, благодаря которой, к слову, "Чудесный грузин" стал резонансным, показали на дверь. Артистку вышвырнули с подмостков несмотря на то, что ее контракт все еще имеет силу.
Известный актер Александр Семчев, общаясь с журналистами, отметил, что отправлять непрофессионалов на сцену академического театра нельзя. Во МХАТе, считает артист, должны играть только люди с профильным образованием.
В кино, добавил Семчев, допустимо снимать лиц, не имеющих отношения к актерству. Дилетантов на экране еще можно как-то стерпеть.
"Мне кажется, это такое "недоразумение от искусства", – плюнул вслед вышвырнутой Бузовой и закрытому спектаклю Семчев.
Отметим, ранее Александр Семчев уже комментировал появление Ольги Бузовой на театральной сцене. Актер рассказал тогда, что его коллеги, "сидящие" на нищенской зарплате, возмущены баснословным гонораром, который назначен певице за спектакль. По договору всего за два выступления театр обязан перечислить Ольге полмиллиона рублей.
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