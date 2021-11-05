Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Пятница
5 ноября
Лента новостей
17:54
Мать ошарашила словами о женщинах Тимати: Более ста
17:47
"Бегала от мамы по двору": вскрылась правда о трудном детстве Собчак
17:45
Известный актер плюнул вслед вышвырнутой Бузовой: Недоразумение от искусства
16:54
"Не хочет делить место с другими партнерами": вскрылась неожиданная причина распада группы Artik & Asti
16:43
Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой
16:39
"Могут появиться новые материалы": Журналист Портников о компромате на Зеленского
16:29
Участники "ДОМа-2" закидали камнями именинницу Собчак
16:23
"Зачем вы так себя ведете?": Зверев подвергся жестокой травле в Москве
15:46
53-летнюю Алику Смехову застали с бородатым джигитом
15:41
Водонаева без одежды в ванной всполошила россиян
15:31
Известный телеведущий вылил ушат грязи на Олега Табакова: женоненавистник и обманщик
15:31
Мать сбежавшей Бузовой слегла с опасным недугом
14:07
Богомолов обратился к Собчак в важный день на фоне обвинений в нелюбви
13:59
Фоменко в компании оголенных женщин взбудоражил народ
13:35
"Это жесть": натянувшая трусы до ушей Каменских вызвала оторопь
13:27
Умерла заслуженная артистка России
13:14
Обязан своим успехом: празднующий Прилучный показал главную в своей жизни женщину
12:55
Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву
12:46
Надо ли платить долги по унаследованной квартире
12:34
"Большой риск потерять зрение": Бузову отговаривают оперироваться до родов
11:58
Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой
11:53
Постельные забавы с мужем: Шпица ответила на шумиху из-за появившихся в Сети интимных кадров
11:25
Иностранцев в России предупредили об обнулении пенсий
11:12
Оплеванная Кудрявцева сбежала из страны
11:11
Потерявшая связь с реальностью Асмус оставила больную дочь на Харламова: Рыдала и тряслась
10:47
"Я ужасно горжусь": помятая Собчак публично себя расхвалила
10:43
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
08:31
Затасканный Анджелиной Джоли по судам Брэд Питт начал бояться женщин
06:22
Не отстает от мужа: Кейт Миддлтон заметили с другим мужчиной после новостей о разводе
04:02
К чему снится обувь
01:29
День апостола Иакова Младшего: приметы и запреты 5 ноября
22:49
Васильев в шоке от внешнего вида "распутницы" Глюкозы: Отсылают в бордель
20:18
Винокур пошел против отца ради мертвых родственников: Я их не потерял
17:50
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти
17:43
Беременная любовница Соколовского отказалась от брака
17:40
В Госдуме заявили о готовности России ответить на провокации Украины
17:03
Молодая жена Меньшикова превратилась в бабку в лохмотьях
16:47
"Как на старой бабке": Дочь прилюдно оплевала Сябитову
16:18
10-летняя дочь Лорак нецензурно выразилась при отце: На эмоциях
16:13
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
15:32
"Он сказал, что мы не его уровень": коллега о громком уходе звезды ТНТ
15:19
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
14:55
"Рассталась врагами": Орлова об отношениях с бывшим мужем
14:42
"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе
14:29
Украинский политолог Вакаров напуган мимикой Путина: Она мне спать не даст
13:59
"Приходил домой, как в чужую семью": как Трофим погулял на три фронта во время первого брака
13:35
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты Сан-Ремо"
13:33
В Счетной палате назвали "болевые точки" строительства жилья в России
13:20
"Не могла выйти на сцену": Немоляева до сих пор не справилась со смертью Лазарева
12:50
"Годы берут свое": народ разоблачил морщинистую Стриженову
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мерзкий тип": Прогнавший Бузову со сцены директор МХАТа получил пинка
"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Известный актер плюнул вслед вышвырнутой Бузовой: Недоразумение от искусства

Известный актер плюнул вслед вышвырнутой Бузовой: Недоразумение от искусства

Воплотить в жизнь мечты о театре у Ольги Бузовой пока не получается.
прочитано 650 раз

В Сети не утихают споры вокруг отмены спектакля "Чудесный грузин" во МХАТе. Новый руководитель театра Владимир Кехман снял постановку за несколько дней до очередного показа, заявив, что билеты на нее не раскупили. Поющей телеведущей Ольге Бузовой, благодаря которой, к слову, "Чудесный грузин" стал резонансным, показали на дверь. Артистку вышвырнули с подмостков несмотря на то, что ее контракт все еще имеет силу.

ПО ТЕМЕ

Мать сбежавшей Бузовой слегла с опасным недугом

"Большой риск потерять зрение": Бузову отговаривают оперироваться до родов

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Известный актер Александр Семчев, общаясь с журналистами, отметил, что отправлять непрофессионалов на сцену академического театра нельзя. Во МХАТе, считает артист, должны играть только люди с профильным образованием.

В кино, добавил Семчев, допустимо снимать лиц, не имеющих отношения к актерству. Дилетантов на экране еще можно как-то стерпеть.

"Мне кажется, это такое "недоразумение от искусства", – плюнул вслед вышвырнутой Бузовой и закрытому спектаклю Семчев.

Отметим, ранее Александр Семчев уже комментировал появление Ольги Бузовой на театральной сцене. Актер рассказал тогда, что его коллеги, "сидящие" на нищенской зарплате, возмущены баснословным гонораром, который назначен певице за спектакль. По договору всего за два выступления театр обязан перечислить Ольге полмиллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 ноября 2021, 17:45 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

комментарии

Ответить:

Гость893220
Пожаловаться Ответить
"Известный актер" на ролях "КУШАТЬ ПОДАНО"" - вдруг разбушевался. Гнусненько так, в спину, "плюнул" - "вышвырнули" - "недоразумение". . В склоке вы участвуете, господин хороший, грязной склоке, и неча на профильное образование кивать.
ОН
Пожаловаться Ответить
...
ВСЁ правильно не зря есть много школ великих актеров ,вот там и учатся театральному мастерству ,а появиться на сцене бездарей ,это унижать театр ,но твари хужрук,как Боянов поимели от этого мероприятия, его <цензура> не интересовал вопрос ,как сыграет это убогое существо лишь бы на карман, хапуги легли немалые вливания ,тем более он знал директор бузовой имеет возможность за свою убогую бузову положить хорошую сумму,спонсор на ТНТ где это мерзкое существо бузова Газпром медиа Вот твари и разыграли искусственно аншлаг
Ты откуда сюда прилетела, птичка?.
ОН
Пожаловаться Ответить
...
ВСЁ правильно не зря есть много школ великих актеров ,вот там и учатся театральному мастерству ,а появиться на сцене бездарей ,это унижать театр ,но твари хужрук,как Боянов поимели от этого мероприятия, его <цензура> не интересовал вопрос ,как сыграет это убогое существо лишь бы на карман, хапуги легли немалые вливания ,тем более он знал директор бузовой имеет возможность за свою убогую бузову положить хорошую сумму,спонсор на ТНТ где это мерзкое существо бузова Газпром медиа Вот твари и разыграли искусственно аншлаг
Сдуйся и не выкрикивай..
ОН
Пожаловаться Ответить
Сдуйся и не выкрикивай
...гость
Пожаловаться Ответить
А почему эта бездарь не летит в голливуд на съемки фильма? Надо же так врать без всякого стыда ,это убогая и в голливуде ,хоть когда врете надо думать ,правда чем ,у вас всех,кто связался с тупой идиоткой с мозгами беда видно заразная болезнь оказалась
...
Пожаловаться Ответить
Урааа! Тварь улетела в Париж,говорят посетил эту столицу можно после этого и умереть ЕСТЬ надежда
...
Пожаловаться Ответить
ВСЁ правильно не зря есть много школ великих актеров ,вот там и учатся театральному мастерству ,а появиться на сцене бездарей ,это унижать театр ,но твари хужрук,как Боянов поимели от этого мероприятия, его <цензура> не интересовал вопрос ,как сыграет это убогое существо лишь бы на карман, хапуги легли немалые вливания ,тем более он знал директор бузовой имеет возможность за свою убогую бузову положить хорошую сумму,спонсор на ТНТ где это мерзкое существо бузова Газпром медиа Вот твари и разыграли искусственно аншлаг
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Большой риск потерять зрение": Бузову отговаривают оперироваться до родов

Актриса должна отложить процедуру до лучших времен
Шоу-бизнес

"Я ужасно горжусь": помятая Собчак публично себя расхвалила

Звезда предстала спросонья
Шоу-бизнес

Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой

Видео певицы вызвало ажиотаж

Шоу-бизнес

Фоменко в компании оголенных женщин взбудоражил народ

Артист не перестает удивлять

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Здоровье

В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек
Доктор Мясников предупредил об опасности массовой вакцинации детей от ковида
Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов
За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
В Алтайском крае бетонная стена насмерть придавила двух женщин
Под Москвой при пожаре в квартире погиб человек
Житель Пятигорска перевел мошенникам 2 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+