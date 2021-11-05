Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Вот и все": Сменившая пол Зудина объяснила резкие перемены
Известный телеведущий врезал Марии Шукшиной: Глупа, как пробка
"Мозги отвалились": выселенная тяжелобольная Казьмина показала нос
Топалов остался один: стало известно об уходе 31-летней Регины Тодоренко
партнеры
Пятница
5 ноября
Лента новостей
22:15
Обучающиеся в частной школе за миллионы дети Пугачевой и Галкина поют блатные песни
20:14
Обобранный мошенниками экс-муж Гагариной получил от ворот поворот
17:54
Мать ошарашила словами о женщинах Тимати: Более ста
17:47
"Бегала от мамы по двору": вскрылась правда о трудном детстве Собчак
17:45
Известный актер плюнул вслед вышвырнутой Бузовой: Недоразумение от искусства
16:54
"Не хочет делить место с другими партнерами": вскрылась неожиданная причина распада группы Artik & Asti
16:43
Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой
16:39
"Могут появиться новые материалы": Журналист Портников о компромате на Зеленского
16:29
Участники "ДОМа-2" закидали камнями именинницу Собчак
16:23
"Зачем вы так себя ведете?": Зверев подвергся жестокой травле в Москве
15:46
53-летнюю Алику Смехову застали с бородатым джигитом
15:41
Водонаева без одежды в ванной всполошила россиян
15:31
Известный телеведущий вылил ушат грязи на Олега Табакова: женоненавистник и обманщик
15:31
Мать сбежавшей Бузовой слегла с опасным недугом
14:07
Богомолов обратился к Собчак в важный день на фоне обвинений в нелюбви
13:59
Фоменко в компании оголенных женщин взбудоражил народ
13:35
"Это жесть": натянувшая трусы до ушей Каменских вызвала оторопь
13:27
Умерла заслуженная артистка России
13:14
Обязан своим успехом: празднующий Прилучный показал главную в своей жизни женщину
12:55
Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву
12:46
Надо ли платить долги по унаследованной квартире
12:34
"Большой риск потерять зрение": Бузову отговаривают оперироваться до родов
11:58
Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой
11:53
Постельные забавы с мужем: Шпица ответила на шумиху из-за появившихся в Сети интимных кадров
11:25
Иностранцев в России предупредили об обнулении пенсий
11:12
Оплеванная Кудрявцева сбежала из страны
11:11
Потерявшая связь с реальностью Асмус оставила больную дочь на Харламова: Рыдала и тряслась
10:47
"Я ужасно горжусь": помятая Собчак публично себя расхвалила
10:43
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
08:31
Затасканный Анджелиной Джоли по судам Брэд Питт начал бояться женщин
06:22
Не отстает от мужа: Кейт Миддлтон заметили с другим мужчиной после новостей о разводе
04:02
К чему снится обувь
01:29
День апостола Иакова Младшего: приметы и запреты 5 ноября
22:49
Васильев в шоке от внешнего вида "распутницы" Глюкозы: Отсылают в бордель
20:18
Винокур пошел против отца ради мертвых родственников: Я их не потерял
17:50
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти
17:43
Беременная любовница Соколовского отказалась от брака
17:40
В Госдуме заявили о готовности России ответить на провокации Украины
17:03
Молодая жена Меньшикова превратилась в бабку в лохмотьях
16:47
"Как на старой бабке": Дочь прилюдно оплевала Сябитову
16:18
10-летняя дочь Лорак нецензурно выразилась при отце: На эмоциях
16:13
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
15:32
"Он сказал, что мы не его уровень": коллега о громком уходе звезды ТНТ
15:19
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
14:55
"Рассталась врагами": Орлова об отношениях с бывшим мужем
14:42
"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе
14:29
Украинский политолог Вакаров напуган мимикой Путина: Она мне спать не даст
13:59
"Приходил домой, как в чужую семью": как Трофим погулял на три фронта во время первого брака
13:35
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на концерт "Золотые хиты Сан-Ремо"
13:33
В Счетной палате назвали "болевые точки" строительства жилья в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Человек пострадал физически!": Винокур о харассменте и покинувшей МХАТ Бузовой
Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие
"Черная метка на ТВ": как Кобзон и Пугачева связаны с 20-летним забвением Вики Цыгановой
Песков рассказал о давнем приглашении Лукашенко посетить Крым
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти
Рыдай, Виталина: овдовевший Шаляпин развлекается с похоронившей Джигарханяна 78-летней Власовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Обучающиеся в частной школе за миллионы дети Пугачевой и Галкина поют блатные песни

Обучающиеся в частной школе за миллионы дети Пугачевой и Галкина поют блатные песни

Наследники звезд растут очень разносторонними.
прочитано 401 раз

Восьмилетние двойняшки Лиза и Гарри учатся во втором классе. Чада Аллы Пугачевой и Максима Галкина посещают элитную подмосковную школу. Год обучения родителям ребятишек обходится более чем в три миллиона рублей. Кроме обязательных уроков, у детей есть и дополнительные занятия. Наследники юмориста и певицы изучают иностранные языки, также брата и сестру посещают педагоги по музыке и танцам.

ПО ТЕМЕ

Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Как оказалось, Лиза и Гарри уже хорошо знакомы с шедеврами советского кинематографа. Двойняшки наизусть знают песню "Постой, паровоз!" из картины "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

В личном микроблоге Максим Галкин показал любопытные кадры. На видео двойняшки нарезают круги на роликах по просторной детской. Дети хором поют блатную композицию, которую в вышеназванной ленте режиссера Леонида Гайдая исполняли герои Юрия Никулина и Георгия Вицина.

Скриншот: instagram.com/stories/maxgalkinru

Отметим, Алла Пугачева давно оставила сцену, чтобы все свободное время проводить с детьми. Примадонна и ее семейство проживает в деревне Грязь Московской области. Для жены и отпрысков Максим Галкин выстроил в живописной местности настоящий замок.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 ноября 2021, 22:15 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

комментарии

Ответить:

Елизавета Николаевна
Пожаловаться Ответить
Мои внуки учатся в нормальной российской школе. Читают и пишут с 5 лет. Знают много произведений Корнея Чуковского, Шарля Перро, Пушкина...Поют песни Юрия Чичкова, Евгения Крылатова, Владимира Шаинского...И на не выёппываемся, как это нетрадиционная семейка со своими ангажированными пробирочными выпплятками. Тошнит от "гениальности" не по любви зачатых уродцев. Несчастные дети. Что их ждёт впереди? Кого панель, кого гей-клубы?
Гость893230
Пожаловаться Ответить
Вспомнился эпизод из одной комедии, где учительница в караоке исполняла любимую песню ее второклашек "Хоп, мусорок, не шей мне срок". А "Постой, паровоз" уже почти классика!
Гость892518
Пожаловаться Ответить
бабуля горбатого лепит и лепит всю жизнь
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

Обязан своим успехом: празднующий Прилучный показал главную в своей жизни женщину

Актер заговорил о личном
Шоу-бизнес

Оскорбленная Сябитова дала оплеуху Васильеву

Телесваха не стесняется выражать сое мнение

Шоу-бизнес

Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой

Видео певицы вызвало ажиотаж

Шоу-бизнес

Фоменко в компании оголенных женщин взбудоражил народ

Артист не перестает удивлять

Гороскоп

Гороскоп на ноябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года
2022-й станет решающим: 4 знака зодиака, жизнь которых кардинально изменится в следующем году
День рождения и судьба: как день недели, в который человек появился на свет, влияет на его жизнь и характер

Здоровье

В России за сутки ковидом заболели 40 443 человек
Доктор Мясников предупредил об опасности массовой вакцинации детей от ковида
Вирусолог Альтштейн поддержал продление удаленки для студентов
За сутки в России заболели ковидом 39 008 человек

Спорт

Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью
Показала класс: Оскандалившаяся Аверина вернулась в Японию
"Только когда он хочет": Медведева боится самостоятельно трогать Милохина

Регионы

В Твери кота по кличке Куар сделали смотрителем музея
В Алтайском крае бетонная стена насмерть придавила двух женщин
Под Москвой при пожаре в квартире погиб человек
Житель Пятигорска перевел мошенникам 2 миллиона рублей
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+