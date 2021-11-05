Обучающиеся в частной школе за миллионы дети Пугачевой и Галкина поют блатные песни

Восьмилетние двойняшки Лиза и Гарри учатся во втором классе. Чада Аллы Пугачевой и Максима Галкина посещают элитную подмосковную школу. Год обучения родителям ребятишек обходится более чем в три миллиона рублей. Кроме обязательных уроков, у детей есть и дополнительные занятия. Наследники юмориста и певицы изучают иностранные языки, также брата и сестру посещают педагоги по музыке и танцам.
Как оказалось, Лиза и Гарри уже хорошо знакомы с шедеврами советского кинематографа. Двойняшки наизусть знают песню "Постой, паровоз!" из картины "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
В личном микроблоге Максим Галкин показал любопытные кадры. На видео двойняшки нарезают круги на роликах по просторной детской. Дети хором поют блатную композицию, которую в вышеназванной ленте режиссера Леонида Гайдая исполняли герои Юрия Никулина и Георгия Вицина.
Отметим, Алла Пугачева давно оставила сцену, чтобы все свободное время проводить с детьми. Примадонна и ее семейство проживает в деревне Грязь Московской области. Для жены и отпрысков Максим Галкин выстроил в живописной местности настоящий замок.
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