Богомолов обратился к Собчак в важный день на фоне обвинений в нелюбви

С самого утра журналистка Ксения Собчак получает поздравления от родных, друзей и коллег. Сегодня, 5 ноября, светской львице исполнилось 40 лет.
Муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, посвятил ей трогательный пост в соцсети "Инстаграм". По словам театрального деятеля, телеведущая бывает смиренной, но покорность ей не свойственна. В силе Ксении, считает Константин, много слабости, а ее нежность всегда искренна. "С твоим днем", – обратился режиссер к жене.
К публикации Богомолов прикрепил фото избранницы. На одном из снимков Ксения запечатлена на фоне величественного здания. На другом – купается в лучах солнца на одной из городских крыш.
Отметим, союз Богомолова и Собчак не дает покоя ни светским сплетникам, ни обывателям. Многие не верят в то, что Константин действительно влюблен в Ксению.
Например, скандальный блогер Лена Миро утверждает, что умный Константин Богомолов использует журналистку. Дескать, брак с Собчак помогает режиссеру пиариться и двигаться по карьерной лестнице. У Ксении, считает Лена, есть дар "превращать в светский персонаж любую безликую серость". Миро уверена, что Богомолов в итоге променяет Собчак на какую-нибудь женщину-политика. Дескать, влиятельная дама в итоге сделает из Константина академического режиссера.
Ксения Собчак и Константин Богомолов на негатив в Сети внимания не обращают. В минувшем сентябре супруги отметили вторую годовщину свадьбы. Режиссер всегда говорит о жене с большой любовью, нежностью и уважением.
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