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Шоу-бизнес
Богомолов обратился к Собчак в важный день на фоне обвинений в нелюбви

Богомолов обратился к Собчак в важный день на фоне обвинений в нелюбви

Режиссер Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак.
прочитано 509 раз

С самого утра журналистка Ксения Собчак получает поздравления от родных, друзей и коллег. Сегодня, 5 ноября, светской львице исполнилось 40 лет.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Муж Ксении Собчак, режиссер Константин Богомолов, посвятил ей трогательный пост в соцсети "Инстаграм". По словам театрального деятеля, телеведущая бывает смиренной, но покорность ей не свойственна. В силе Ксении, считает Константин, много слабости, а ее нежность всегда искренна. "С твоим днем", – обратился режиссер к жене.

К публикации Богомолов прикрепил фото избранницы. На одном из снимков Ксения запечатлена на фоне величественного здания. На другом – купается в лучах солнца на одной из городских крыш.

Отметим, союз Богомолова и Собчак не дает покоя ни светским сплетникам, ни обывателям. Многие не верят в то, что Константин действительно влюблен в Ксению.

Например, скандальный блогер Лена Миро утверждает, что умный Константин Богомолов использует журналистку. Дескать, брак с Собчак помогает режиссеру пиариться и двигаться по карьерной лестнице. У Ксении, считает Лена, есть дар "превращать в светский персонаж любую безликую серость". Миро уверена, что Богомолов в итоге променяет Собчак на какую-нибудь женщину-политика. Дескать, влиятельная дама в итоге сделает из Константина академического режиссера.

Ксения Собчак и Константин Богомолов на негатив в Сети внимания не обращают. В минувшем сентябре супруги отметили вторую годовщину свадьбы. Режиссер всегда говорит о жене с большой любовью, нежностью и уважением.

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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 ноября 2021, 14:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

комментарии

Ответить:

Гость893123
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Более неприятной, отвратной и циничной особы я не встречала.
Гость889611
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"кровавая барыня" с лошадиной рожой ее место в ее любимом катафалке!
1

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