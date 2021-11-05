Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой

38-летняя Анна Седокова поделилась с поклонниками роликом, который вызвал оживленное обсуждение ее внешности в Сети.

Исполнительница разместила в своем микроблоге видео, на котором ей всего 16 лет. В те годы Анна Седокова грезила о сцене и пыталась поступить в театральный вуз.

На кадрах у звезды черные волосы, подведенные черным карандашом глаза и бледная кожа. Многие подписчики сначала даже не узнали ее. Анна Седокова в шутку сравнила себя с готом, которые любят этот цвет в макияже и одежде. Певица отметила, что в то время у не было "что-то" с зубами и бровями. Она назвала себя искренним ребенком, мечтавшим о сцене.



Однако строгая приемная комиссия не оценила стараний Анны Седоковой и раскритиковала ее за наигранность и чрезмерность. Девушке посоветовали избавляться от них. В итоге будущая знаменитость провалила экзамены.

Вокалистка призналась, что тогда ей было очень тяжело пережить столь жесткий отказ. Она пролила море слез и начала сомневаться в себе. Но Анна Седокова не сдалась. По словам звезды, трудности сделали ее сильнее, что помогло ей "пробиться в люди".

Певица заявила, что публикует данный ролик для девочек, которые в себе сомневаются. Она заверила, что такие девчонки еще обязательно расцветут и станут красавицами, если не будут сдаваться и слушать чужие мнения.