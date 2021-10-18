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Шоу-бизнес
"Продолжит зарабатывать здесь": сбежавшую в США Седокову раскусили

"Продолжит зарабатывать здесь": сбежавшую в США Седокову раскусили

Анна Седокова решила сменить место жительства. Вместе с супругом, баскетболистом Янисом Тиммой они отправились в Соединенные Штаты.
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Звездная пара будет жить в Лос-Анджелесе. Дело в том, что летом спортсмен играл в Summer League Nba 2021, а сейчас тренируется и ждет новый контракт. Теперь певица имеет возможность видеться с младшей наследницей Моникой. Девочка проживает в Америке с отцом Максимом Чернявским по решению суда.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Анна Седокова уже встретилась с десятилетней дочерью. Артистка – многодетная мать. Старшей дочке звезды Алине 16 лет. Также у нее есть четырехлетний сын Гектор. С баскетболистом у исполнительницы еще нет наследников.

Анне Седоковой есть чем заняться в США. Там она может записывать песни, снимать клипы и онлайн руководить своим бизнесом – компанией по пошиву и продаже одежды. При этом эксперты уверены, что главные заработки у звезды давно в России. По их словам, основные деньги певица "продолжит зарабатывать здесь".

Отметим, что артистка на свои честно заработанные деньги уже приобрела две квартиры в Москве. За одну из них исполнительница выплачивает ипотеку.

Напомним, ранее Анна Седокова рассказала о том, как должен выглядеть ее идеальный день. Она выложила в своем микроблоге пост в виде расписания на день, поинтересовавшись в конце, как же ей воплотить это в жизнь.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 11:27 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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