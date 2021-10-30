"Как жить без боли?": Седокова твердо решила бросить молодого мужа

Артистка призналась, что раньше совершенно не понимала, как можно выставлять телячьи нежности напоказ в социальных сетях. По ее мнению, все эти "сопли-слюни" про любовь были совершенно неуместными, однако все изменилось, когда она встретила Яниса Тимму.
Анна Седокова заявила, что теперь ей хочется на каждом углу кричать про свое счастье. Правда, несмотря на внешнюю идиллию, у пары, которая поженилась осенью прошлого года, периодически бывают конфликты. Как оказалось, поначалу влюбленные даже несколько раз расставались, да и скандалы бывали нередко.
Например, об одном таком эпизоде Анна Седокова уже рассказывала. Как-то раз пьяная певица выбежала из клуба в одних носках с твердым намерением бросить Яниса Тимму. К счастью, баскетболист не отпустил жену.
В интервью "Русскому радио" артистка призналась, что ее супруг – невероятно ревнивый человек, она даже не представляет себе, как можно быть таким собственником. Впрочем, она уже смирилась с этой особенностью.
"Как жить без боли? Странно. А тут тебя любят просто так — любую. Это сложно", – рассуждает Анна Седокова.
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