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Шоу-бизнес
Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти

Без денег и еды: брошенный под Новый год Киркоров задумался о смерти

Филипп Киркоров впервые рассказал о тяжелом периоде после развода с Аллой Пугачевой.
прочитано 448 раз

Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в Санкт-Петербурге в 1994 году. Они прожили вместе 11 лет и в феврале 2005 года развелись.

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Киркоров не раз говорил, что очень болезненно переживал развод, но только сейчас рассказал о том страшном дне. Это случилось прямо перед Новым годом, на душе была тоска, а в голову лезли самые страшные мысли о смерти. Ему казалось, что жизнь остановилась.

Кроме того, после расставания у Киркорова совсем не осталось денег. В сейфе было пусто, как и в холодильнике. Это было страшно, рассказал поп-король.

"Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. На душе была просто выжженная земля. Для меня это был стресс, шок, кошмар", – рассказал Киркоров.

К счастью, артисту позвонила подруга и предложила провести корпоратив за деньги. Конечно, Киркоров, не раздумывая, согласился. В ту ночь ему было не важно, куда ехать и что делать, лишь бы уйти из этой ненавистной квартиры, в которой его жизнь навсегда разделилась на до и после.

Алла Пугачева после развода с Филиппом Киркоровым сошлась с юмористом Максимом Галкиным, который младше ее на 27 лет. По данным из открытых источников, пара живет вместе с 2001 года.

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Филипп Киркоров. Фото:Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 4 ноября 2021, 17:50 Источник: Ок! ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость887931
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Не стоят наших волнений никто из этих нажившихся на лжи и кривлянию "звёзд"..
1

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