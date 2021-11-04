10-летняя дочь Лорак нецензурно выразилась при отце: На эмоциях

Недавно Ани Лорак восстановила дружеские отношения с бывшем мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу ради общей дочери Софии. 10-летняя девочка часто видится с отцом, весело проводит с ним время. Например, эти дни предприниматель вместе с наследницей отдыхает в Буковели – на горнолыжном курорте в Карпатах.
Счастливый отец публикует всяческие видео с дочерью в своем инстаграм-аккаунте. Накануне он показал подписчикам, как прокатился с Софией на американских горках. Отец не сразу заметил, что запечатлел момент, как дочь нецензурно выразилась, не сдерживая восторг от аттракциона.
Интернет-пользователи были шокированы тем, что 10-летняя София использует бранные слова. Мурат поспешил встать на защиту дочери. Он счел осуждения посторонних людей непозволительными, и потребовал, чтобы моралисты покинули его страницу.
"Конечно, "простите" за то что 10-летняя девочка на эмоциях выразилась, что сильно ранило вашу нежную психику", – язвительно высказался бывший муж знаменитой певицы.
Налчаджиоглу уверяет, что сделал замечание дочери, но вместе с тем отметил: нецензурная лексика пропагандируется в современной культуре, а современные дети это впитывают. Мол, поэтому нет ничего удивительного, что ребенок порой использует бранные слова.
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