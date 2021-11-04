"Рассталась врагами": Орлова об отношениях с бывшим мужем

Ольга Орлова объяснила, какие отношения поддерживает с экс-возлюбленными.

Сейчас певица счастлива в отношениях с бизнесменом, которого зовут Виталий. О мужчине больше ничего неизвестно, так как после скандального брака с Александром Кармановым Ольга решила спрятать свою личную жизнь от посторонних глаз. Бурный роман развивался на глазах поклонников в нулевые, пара пробыла в отношениях около четырех лет.

У Орловой и Карманова есть общий сын Артем, которому уже 20 лет. Но даже наличие общего ребенка не спасло тогда ситуацию, пара рассталась. Отношения портила еще бывшая возлюбленная бизнесмена Наталья Лагода. Она преследовала влюбленных, не давала им житься, придумывала постоянные скандалы и даже однажды выбросилась из окна и сильно пострадала.

Ольга Орлова рассказала, что сейчас поддерживает хорошие отношения с отцом своего сына. Она также добавила, что это ее жизненный принцип – расставаться приятелями. "У меня вообще не было ни одного человека, с которым бы я рассталась врагами", – поделилась Ольга.

Ранее Ольга Орлова вновь была втянута в скандал с Дмитрием Шепелевым. Напомним, певица является крестной сына покойной Жанны Фриске, однако видеться с мальчиком не разрешает его отец. Артистка очень переживает из-за скандала. Недавно Шепелева уличили в лицемерии, потому что он акцентировал внимание на свадьбе дочери Пола Уокера. Девушку под венец вел крестный. Поклонники посчитали положительную реакцию на это лицемерием из-за истории с Орловой.