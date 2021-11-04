Садальский разнес в пух и прах современных артистов: Все превращается в коричневое изделие

Заслуженный артист РСФСР, народный артист Грузии и Чувашской Республики Стас Садальский – настоящий ценитель искусства, поэтому не терпит бесталанных людей в кино и на сцене. Актер заметил, что в нынешних реалиях народ платит за то, чтобы посмотреть, как чужие жены, любовницы и дети просто проговаривают текст. По крайней мере, так было. Мол, сейчас таких зрителей практически не осталось.
Продюсеров и режиссеров сложившаяся ситуация более чем устраивает. По словам Садальского, первые воруют деньги и заявляют о своем уникальном видении, а вторые – лишь бессловесные марионетки. Сейчас все, за что берутся нынешние так называемые деятели искусства, "превращается в коричневое изделие", считает артист.
Подытоживая, Садальский отметил, что из-за всего этого в будущем больше не будет таких профессионалов, как Арановичи, Бондарчук-старший, Гайдай, Эйзенштейн, Быковы...
Ранее Стас Садальский нелестно высказался о руководителе МХАТа Владимире Кехмане. Актер заявил, что тот имеет много общего с Ольгой Бузовой, которую недавно прогнали из театра. По словам заслуженного артиста РСФСР, Кехман, как и поющая телеведущая, начинал театральную карьеру без опыта и должного образования.
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