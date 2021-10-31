Рассказавший о смертельном диагнозе Садальский отправился на кладбище

Известный советский и российский актер театра и кино Стас Садальский поделился недавно историей об американском журналисте Нормане Казинсе, которому врачи сообщили о смертельном диагнозе.
Заслуженный артист РСФСР высказал свое восхищение американским коллегой, поскольку тот не впал в депрессию и решил не грустить из-за страшной болезни, а наоборот, понял, что лучше всего в такой ситуации веселиться, смеяться и не падать духом. Журналист верит в то, что смех продлевает жизнь, и он действительно прочувствовал это на собственном примере.
Оказалось, что после того, как Казинс узнал о своем недуге, он начал ежедневно закрываться в своей комнате и уединяться за просмотром комедий. Те положительные эмоции и смех, которые вызывали фильмы, помогли журналисту улучшить свое самочувствие.
"Тогда-то и произошло чудо – он выздоровел", – выразил свое восхищение Садальский.
Актер также вспомнил о своем маме, которая умерла от страшной болезни, когда ему было всего 12 лет. Оказалось, женщине диагностировали рак, который она не смогла победить.
Садальский всю жизнь винил в смерти матери родного отца, который страдал от алкоголизма и периодически поднимал руку на свою супругу. Тем не менее, женщина до последнего любила своего мужа, а ее последними предсмертными словами было признание отцу Садальского в любви.
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