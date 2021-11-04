"Так будет не всегда": Снимки Тарасовой до трагедии попали в Сеть

Заслуженный тренер России всегда была известна своим оптимизмом и бодростью духа. Вот уже много лет Татьяна Анатольевна является бессменным председателем жюри шоу "Ледниковый период" на Нервом канале. Зрители запомнили строгую и справедливую судью, а участники всегда с трепетом ждали заветных баллов. Но в 2013 году с Тарасовой случилась трагедия.
Легендарная фигуристка перенесла тяжелейшую операцию на позвоночнике, в ходе которой ей установили протезы. После лечения Татьяне Анатольевне стало лучше, поклонники были уверены, что состояние здоровье приходит в норму. Однако операция дала множественные осложнения на измученный изнуряющими тренировками организм. В итоге Тарасова оказалась прикована к инвалидному креслу.
Ученик и коллега фигурист Александр Жулин поделился в своем блоге старым снимком с наставницей, где они уверенно стоят на коньках во время съемок "Ледникового периода". Фото сделано в начале 2013 года, незадолго до трагедии. Снимок он сопроводил глубокой притчей о времени.
Подписчики бросились засыпать тренеров комплиментами.
"Красота! Так будет не всегда!", "Все классно…и фото, и притча!", "Класс! А номер был шикарный!", "Прекрасные моменты совместной деятельности!", "Уважаем и обожаем Вас всех", "Благодарю за позитивный настрой! Фото шедевральное!", – не скупились на комплименты комментаторы.
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