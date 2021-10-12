"Умоляю, не пей!": Тарасова не смогла остановить алкоголика Ягудина

Заслуженный тренер СССР и РСФСР Татьяна Тарасова часто зовет в гости прославленных российских фигуристов. 41-летний Алексей Ягудин с семьей очень дружны с тренером и завсегдатаи в ее доме.
Звезды фигурного катания с радостью навещают любимого тренера и члена жюри шоу "Ледниковый период" на Первом канале.
Не секрет, что Татьяна Тарасова в своем время помогла Ягудину пробиться в большой спорт, а также помогла избавиться от пристрастия к алкоголю. "Умоляю тебя, не пей, а то козленочком станешь, и я тебя выгоню", — говорила Тарасова. Но в тот раз она не смогла его остановить, и он напился после сборов.
Ягудин не раз защищал Тарасову от хейтеров и их травли. Он считает прославленного тренера легендой российского фигурного катания и свято бережет ее репутацию.
На днях поклонники спросили Ягудина, гостит ли он с семьей у Татьяны Анатольевны. В своем "Инстаграм" Алексей Ягудин сразу ответил на вопрос и показал кадры из квартиры Тарасовой. Оказалось, что он как раз был с ней рядом в этот момент.
На видео она предстала без макияжа и прически в обычной черной домашней блузке. Тренер изъявила желание сфотографироваться и попросила дать ей шарф, который всегда является неотъемлемой частью ее образа.
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