"Пустышка!": Рудковской врезали за статус самой красивой в Москве

Светская львица Яна Рудковская посетила шикарный ужин Dior для светской элиты. В изящном интерьере пятизвездочного отеля Метрополь столы ломились от искусных блюд, а гости пировали и наслаждались дорогущими забавами.
В "Инстаграм" продюсер показала, как проходило мероприятие. Знаменитость снялась на камеру в сверкающем длинном платье с брендовой сумкой, которую потом зачем-то поместила на блюдо. "Красота, ароматы и самые красивые люди Москвы", — охарактеризовала ужин Яна Рудковская.
Словесное выражение звезды вызвало раздражение у многих россиян. Народу не понравилось, что женщина приписала себе статус самой красивой в столице. Возмущенные пользователи Сети накинулись на Яну Рудковскую с претензиями и фигурально врезали ей.
"Пустышка!", "Какая безвкусица и бескультурье. Хорошо хоть ботинки на тарелку не положила", "Это ты красивая? Ой, держите меня!", "Кто вас назначил красивыми?", "Пустая, как консервная банка", — выразились всполошенные комментаторы.
Напомним, Яна Рудковская столкнулась с критикой за экстравагантный наряд. Стас Садальский поднял звезду на смех, а имиджмейкер призвала блондинку сменить стилиста и больше не заниматься самостоятельным шопингом в Париже. "Сорок тысяч долларов были потрачены впустую", — объявила эксперт моды Анастасия Стар.