Раздавленная разводом Ивлеева окончательно разочаровалась в бывшем: Разревусь, все будет в лужах!

Их роман начинался невероятно красиво. Он писал песни, она каждый раз краснела при упоминании избранника. Даже Иван Ургант заметил, что, когда Анастасия говорит о возлюбленном, у нее горят глаза. Позднее была роскошная свадьба, вечеринки за бешеные деньги, украшения и целая коллекция элитных автомобилей.
Они делали друг другу подарки, а друзья и поклонники не уставали восхищаться тем, каким нежным вдруг стал один из самых эпатажных рэперов современности. Свою влюбленность он не скрывал. Однако потом что-то пошло не так. Слухи о разладе между супругами появились достаточно давно. Позднее они дали большое интервью, в котором все подтвердили.
Ксения Собчак решила поговорить с Анастасией Ивлеевой, но о причинах развода она говорить отказалась. По ее словам, они разошлись крайне тепло и спокойно. Теперь Ида Галич поинтересовалась у подруги, слышала ли она песню, которую ей посвятил бывший муж.
Послушав композицию, она оказалась окончательно разочарована. Знаменитость отметила, что Элджей "мог бы написать что-то поинтереснее", так как их связывало слишком многое. "Думала я разревусь, все будет в лужах", – сообщила она подруге. Ничего трогательного в словах исполнителя не оказалось.
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