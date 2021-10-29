"Пусть полиция разбирается": кто пожаловался на Элджея

На днях стало известно, что на Элджея подают в суд. Вскрылась правда о том, кто отнес заявление в полицию.

Элджей явно переживает не лучший период в своей жизни. Мало того, что совсем недавно молодой парень развелся со своей женой Настей Ивлеевой, которая, по слухам, уже беременна от другого, так теперь ему еще нужно будет явиться в суд.

Дело в том, что его музыку хотят проверить на пропаганду наркотиков. Полиция уже сделала свое дело, все материалы были переданы в суд. По делу больше никакой информации пока нет, зато стало известно, кто приложил руку к этому.

"Донос на него написал я, я это не скрываю, это все из-за наших отношений с Настей. Пусть полиция разбирается с его песнями", – сделал шокирующее заявление Стас Барецкий.

Музыкант уверен, что песни исполнителя, действительно, могут нести вред обществу. Любому человеку, который включит треки блондина, станет понятно, чти именно он имеет в виду, когда произносит написанные им строчки.

"В музыке есть это все и это все читается. У наркоманов есть свой язык, они говорят сленгом своим. А там понятно даже человеку, который не имеет вообще никакого отношения. Это, конечно, плохо влияет на нашу молодежь", – подытожил экс-участник группы "Ленинград".



Напомним, что Элджей и Настя Ивлеева рассказали о расторжении брака совсем недавно. Несмотря на разлад в семье, Настя поддерживает бывшего супруга.