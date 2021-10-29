"Беременна от меня": 49-летний артист шокировал признанием об Ивлеевой

Несколько лет поклонники Насти Ивлеевой и Элджея следили за их отношениями. Они считали одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Влюбленные сыграли красивую свадьбу, а в честь годовщины закатили шикарную вечеринку, на которую пригласили всех коллег и друзей.
Какого же было разочарование публики, когда стало известно, что ведущая "Орла и решки" и певец разводятся. Ивлеева уже дала интервью Ксении Собчак, где немного поделилась причиной расставания. Но, как выяснилось, девушка не рассказала даже малую часть правды.
"У нас с ней отношения очень давно. Именно из-за меня она рассталась с Элджеем. Мы с ней в данный момент находимся в отношениях. Это, кстати, не секрет, на самом деле. Наши друзья общие об этом знают", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Стас Барецкий.
Музыкант не скрывает, что испытывает чувства к красотке. Его не смущает 19-летняя разница в возрасте. Ивлееву, видимо, тоже.
"Возможно, мы скоро свяжемся узами брака, потому что Настя в данный момент беременна от меня. Я Настю люблю", сделал заявление артист.
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