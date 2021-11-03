"500 тысяч мне не нужны": Кравец рассказала о вводе в спектакль МХАТа вместо Бузовой

Владимир Кехман первым своим решением на посту директора МХАТа имени Горького убрал из репертуара скандальный спектакль Ренаты Сотириади "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой в одной из ролей. Актриса и певица Алена Кравец рассуждает о причинах этого решения и видит выход из положения.

Чтобы поставить "Чудесного грузина", театру пришлось провести 10 аукционов на общую сумму более 9,6 миллионов рублей. Из документов, опубликованных на сайте госзакупок, стало известно, Ольга Бузова за роль певицы кабаре Бэлла Шанталь получила 446 тысяч рублей: 212 из них – за шесть шестичасовых репетиций, 234 – гонорар за два премьерных спектакля.

Но, как уверяет Кехман, эти вложения не оправдались. Поэтому спектакль было решено снять. Пока – временно. "Я написал Бузовой СМС, чтобы она не обижалась на меня — что нет ничего личного, только бизнес. Продано всего лишь 225 билетов. Эта цифра не позволяет мне выпустить спектакль", – так объяснил свое решение Кехман.

Актриса и певица Алена Кравец полагает, что речь может идти о какой-то личной неприязни к самой Ольге Бузовой или к одиозному проекту "Дом-2", который она вела. "Многие мои знакомые покупали билеты на спектакль у спекулянтов за большие деньги, – говорит Кравец. – просто в кассе их не было. Всегда аншлаг! Не то, чтобы прямо выдающаяся игра была у Оли, просто все шли на скандал, на шумиху".

Теперь Кравец говорит, что сама готова выйти на легендарную сцену. "Я знаю Татьяну Васильевну и когда она вернется в театр, непременно обращусь к ней, – заверила Алена. – У меня есть актерское образование, в профнепригодности меня нельзя обвинить, 500 тысяч тоже платить не обязательно – я не бедствую, к счастью, да и в скандалах я не замешана. Поэтому даже готова заменить Ольгу Бузову в "Счастливом грузине", если его вернут в репертуар. А если не вернут – готова на Нину Заречную в "Чайке", например".