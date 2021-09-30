"Детки будут красивые!": Кравец отдает яйцеклетку мечтающей о беременности 57-летней Азизе

57-летняя Азиза вышла замуж за молодого. Но семейному счастью мешает пикантное обстоятельство – певица в силу возраста уже не может сама забеременеть сама, хотя детей иметь хочет. Она заявила, что готова "упасть ей в ноги" Наташе Королевой, если у певицы есть сохраненная яйцеклетка. А актриса и певица Алена Кравец говорит, что падать никуда не надо – мол, и так даст любимой Азизе свой уникальный генный материал.



В качествах яйцеклетки Королевой светская львица сильно сомневается. "Наташе 48 лет, а мне намного меньше, – пояснила Алена. – К тому же у меня аристократические корни, как говорится, белая кость и голубая кровь. Поэтому детки будут красивыми и походить на ангелов, как я сама".

Кравец говорит, что предоставит свою яйцеклетку Азизе совершенно бесплатно. "Очень уважаю эту артистку, в свое время училась у нее вокалу, радуюсь ее семейному счастью и считаю, что она, как и Алла Пугачева, даже в зрелом возрасте достойна испытать радость материнства", – пояснила Алена.

По словам Кравец, ее супруг не возражает против такой благотворительной акции. "В любое время Азиза может на меня рассчитывать, у меня же яйцеклетки живые, не замороженные в юности, как у Королевой. Так что пойдем в хорошую клинику и все сделаем", – подчеркнула Алена.

Напомним, что после смерти Армена Джигарханяна был слух, будто бы он успел заморозить сперму. И находились даже желающие забеременеть от нее, но мешали юридические тонкости. Поэтому, если вдруг, у молодого мужа Азизы возникнут проблемы с эякулятом, который вырабатывают семенники, можно будет обратиться к пасынку и вдове известного актера за разрешением использовать его семя. А выносить плод, полученный от спермы Джигарханяна и яйцеклетки Кравец сможет, наверное, и сама Азиза, и суррогатная мама...