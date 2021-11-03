Стас Пьеха рассказал об участии в шоу "Холостяк": Заниматься этим брезгливо

Российский певец Стас Пьеха дал расширенное интервью и рассказал, что не хочет участвовать в популярном шоу "Холостяк" на ТНТ. Артист считает неприемлемым ситуацию, когда 25 женщин завоевывают одного холостяка.
Сам сценарий "Холостяка", героем которого в этом году был Тимати, Стас Пьеха считает противоестественным. По словам певца, природа устроила человеческие отношения иначе: именно мужчины должны завоевывать представительницу прекрасного пола, а не наоборот.
Более того, на проекте можно сделать себе только пиар, а уж никак не получить семейное счастье, уверен 41-летний Стас Пьеха.
Напомним, официально Стас Пьеха женат на Наталье Горчаковой, которая родила ему сына Петра. При этом супруги не живут вместе, у певца уже новые отношения, которые он не афиширует.
Летом этого года сын Пьехи попал в неприятную ситуацию. Соседка по даче наказала его за шалость, бросив его на землю, после чего разразился скандал.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что российская телеведущая и блогер Дана Борисова поддержала жену футбольного арбитра за то, что она так жестоко повела себя с сыном Стаса Пьехи.
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