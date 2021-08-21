Стало известно о манипуляциях с медсправками по делу об избиении сына Пьехи

Адвокат Стаса Пьехи Сергей Жорин прокомментировал выпуск шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1", посвященный скандальному инциденту с наследником певца.

Юрист уверен, что телеведущий искусно манипулировал общественным мнением на программе. Конфликт произошел в июле, когда семилетний сын Стаса Пьехи проткнул карандашом бассейн соседки по коттеджному поселку. Из-за этого женщина набросилась на мальчика, в результате чего Петю доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибами.

Сама обвиняемая в избиении ребенка Ирина Безбородова отрицает свою вину. Также жена футбольного судьи заявила на передаче, что сын исполнителя вел себя ужасно, приходя к ним домой и выпрашивая еду. Женщина посчитала, что мальчику не надо общаться с ее детьми. На шоу она извинилась перед Стасом Пьехой, добавив, что не била его наследника.

Адвокат звезды же считает, что во время программы Андрей Малахов умело навязывал зрителям определенную точку зрения. Так, он говорил, что на видео, которое просмотрели редакторы шоу, не зафиксированы побои. Источник видеозаписи же он не раскрыл. Жорин полагает, что ролики предоставила Безбородова, предварительно вырезав компрометирующие ее моменты.

Также адвокат Стаса Пьехи заявил, что в передаче была и манипуляция с медицинскими справками Пети. По словам защитника артиста, бывшая жена певца, предоставившая документы для шоу, не знала, что ведущий выставит их семью с плохой стороны. Жорин отметил, что справка ребенка из травмпункта была не полностью обнародована, ее обрезали. ранее Стас Пьеха рассказал, как себя сейчас чувствует его сын.