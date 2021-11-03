Тиран? Вскрылась правда об отношениях Тарасова и Костенко

Дмитрий Тарасов не успел забрать Анастасию Костенко из роддома, как уже заговорил о четвертом ребенке. Психолог Милана Рижская объяснила, откуда у футболиста такое желание иметь много детей.

Анастасия Костенко – жена Дмитрия Тарасова, которая родила ему троих детей подряд. Несколько дней вся лента "Инстаграма" супругов была забита фотографиями и видео радостной брюнетки. Пока она еще находилась в больнице, спортсмен уже намекнул на то, что хочет еще одного сына.

Многие поклонники упрекают бывшего Ольги Бузовой в том, что тот относится к модели потребительски. Молодая девушка даже жаловалась на боли во время третьей беременности.

"Дмитрий вырос в патриархальной семье, где авторитет отца был непоколебим. В Анастасии он нашел именно ту жену, о которой мечтал. Анастасия Костенко – провинциальная девушка традиционного воспитания. Она прямая противоположность бывшей жене футболиста Ольге Бузовой. Анастасия признает ведущую роль мужа, вкусно готовит, умеет создать уют, окружает Дмитрия теплом и заботой. Для Анастасии иметь много детей абсолютно нормально. Она не знает другой модели, потому что сама выросла в многодетной семье. Девушка – старшая из четырех братьев и сестер", – дала характеристику Костенко психолог Милана Рижская.

Эксперт также объяснил, почему для Тарасова так важно иметь большую семью. Дмитрий всегда очень хотел сына. Его девиз – "настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом и родить сына-наследника".

"В этом вопросе Дмитрий Тарасов вполне мог проявить потребительские наклонности тирана, и Анастасия рожала бы до тех пор, пока на свет не появится мальчик. К счастью, теперь сын у Тарасова есть. Вероятно, на этом он не остановится. Для "настоящего мужика" один сын – хорошо, а два-три – еще лучше", – подытожила Рижская.