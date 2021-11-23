Пугачева спасает рыдающего Моисеева: Позвонила и передала деньги

Этот месяц оказался крайне тяжелым. Из жизни ушли многие люди, которых любил и уважал Борис Моисеев. Однако больше всего его "задела" новость о страшном пожаре в квартире Марины Хлебниковой. Оказалось, что о ситуации он узнал случайно и был крайне потрясен.
Директор и близкий друг знаменитости рассказал, что Борис Михайлович не смог сдержать слез, когда услышал о ситуации с коллегой. Сейчас он очень переживает за исполнительницу. Непросто ему дался и уход Нины Руслановой.
При этом сейчас Борис Моисеев всеми силами старается не принимать все происходящее близко к сердцу, чтобы не усугубить свое состояние. По словам директора артиста, его сейчас оценивают как стабильное. Никаких ухудшений, к счастью, не наблюдается. Напомним, ранее исполнитель перенес инсульт.
После страшного события Борис Михайлович принял решение покинуть сцену. Сейчас по хозяйству ему помогает домработница, которая покупает продукты, готовит и убирается. За состоянием знаменитости следят врачи, его навещает медсестра. Не забывают об артисте и любимые друзья, среди которых одним из первых значится имя Аллы Пугачевой. В молодости именно она сказала, что Моисеев станет легендой. По словам директора, Примадонна часто звонит исполнителю, интересуется здоровьем, а также отправляет деньги. Несмотря на то, что большой необходимости в финансовой помощи нет, отказы она не принимает. По традиции, Алла Борисовна передает другу и фирменные котлеты, приготовленные своим руками.