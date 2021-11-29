Восемнадцать комнат, полгектара земли и квартира для прислуги: как живет новая семья Егора Кончаловского

Со своей первой избранницей, актрисой Любовью Толкалиной, режиссер Егор Кончаловский прожил вместе более 20 лет. Несмотря на то, что пара вместе растила общую дочь Марию, их союз не был зарегистрирован официально. Сейчас Кончаловский счастлив в новых отношениях, которые, судя по внезапно появившемуся кольцу на пальце режиссера, все-таки привели к браку. Вместе с новой семьей сценарист живет в шикарном особняке.
Режиссер расстался с известной актрисой в начале 2017 года. Уже через пару месяцев юрист Мария Леонова подарила Егору Андреевичу сына Тимура. То, что отношения Кончаловского с новой возлюбленной были зарегистрированы официально, поклонники могут только догадываться. Несмотря на то, что наследник известной фамилии носит обручальной кольцо, вступление в брак он не подтверждает.
Роскошные семейное гнездышко Егора Андреевича находится в Подмосковье. Большой трехэтажный особняк расположился на участке площадью полгектара в деревне Крюково. Поклонники смогли оценить масштаб владений режиссера благодаря экскурсии, которую он провел в выпуске программы "Звезды сошлись" на канале НТВ. Кроме того, небольшие кусочки обстановки снаружи и внутри дома нередко попадают на кадры, которыми Кончаловский делится в своем инстаграм-аккаунте.
Огромный участок, принадлежащий режиссеру, соответствует масштабам помпезного жилища. На 600 квадратных метрах особняка расположились четыре кухни, пять ванных комнат, три рабочих кабинета, комната для массажа и даже собственные солярий и сауна. В доме есть не только восемнадцать отдельных комнат, но и небольшая однокомнатная квартира для обслуживающего персонала.
Четырехлетний сын сценариста Тимур, хоть и живет в роскошном доме, проводит время не совсем так, как дети других именитых личностей. Кончаловский не нагружает мальчика разнообразными кружками, куда нередко стараются пристроить своих детей многие звезды. Знаменитый отец много проводит времени с сыном и водит его только в детский сад. Егор Андреевич считает, что свое детство ребенок должен проводить на свежем воздухе, а не на занятиях с многочисленными учителями.