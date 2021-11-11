"Надо лечиться": заговорившей о жуткой болезни Кончаловской не могут поставить диагноз

Мария Кончаловская сделала странные заявления в сторис. Психолог Михаил Хорс высказал свою точку зрения на этот счет.

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского Мария Кончаловская рассказала своим подписчикам в "Инстаграме" о том, что у нее началась депрессия. Она не стала уточнять, официальный ли это диагноз, или она поставила себе его сама.

"Депрессия – это медицинский термин, его можно поставить только у специалиста, даже не психолога, а психотерапевта или психиатра. Важно понимать, что сейчас депрессией все подряд называют: от ухудшающегося настроения до клинического проявления", – дал свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Михаил Хорс.

Дочь знаменитой актрисы и успешного режиссера сделала странное заявление. Она сказала, что начала делать мелкие поделки. При этом свое новое увлечение она назвала "тревожным сигналом".

"Про поделки – не сигнал, ни к какому диагнозу отношения не имеет. Поделки – это поделки", – объяснил психолог.

Также брюнетка шокировала поклонников своими словами. Она сообщила, что у нее "уже все плохо". Она не давала больше никакой информации. Непонятно, говорила ли она серьезно или нет.

"Если депрессия, надо лечиться", – ответил эксперт на вопрос о том, что делать, если у девушки действительно есть проблемы с психикой.

Таким образом, о настоящем диагнозе Марии, если он, конечно, есть, не может сказать никто. Только при посещении специалиста наследница артистов сможет узнать, что с ней происходит.