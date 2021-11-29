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Что случилось с тайным сыном Меладзе и Джанабаевой: Обросший и неузнаваемый

Что случилось с тайным сыном Меладзе и Джанабаевой: Обросший и неузнаваемый

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе – многодетные родители. Однако многих интересует, как же уже сейчас выглядит сын артистов, которого они так долго и тщательно пытались скрыть.
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Известно, что молодой человек родился в 2004 году. Тогда музыкант еще был женат на своей первой возлюбленной, а она долго не знала, что происходит за ее спиной. Однако чуть позднее Валерий Шотаевич все-таки рассказал обо всем общественности, а его жена призналась, что была в курсе другого романа звезды. Уже сейчас все давно встало на свои места, но вопросы у публики остались.

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Альбина Борисовна Джанабаева певица

Сына пара назвала в честь брата Валерия Меладзе. Молодому человеку уже 17 лет, но он почти не выходит в свет и не фигурирует в личных блогах родителей. В честь Дня матери Альбина Джанабаева решила прервать молчание. Она выложила фото, на котором наследник сидит у нее на коленях.

Подписчики оказались крайне удивлены, потому что мальчик вырос очень высоким. Стройный юноша поразил и своей пышной шевелюрой: в комментариях тут же принялись обсуждать его длинные рыжеватые волосы. "Малыш мой", – посмеялась сама исполнительница.

Пользователи были крайне рады и рассказали о своих впечатлениях. "Узнать невозможно! Жених", "Ну, красавчик. Весь в папу", "Какой большой малыш! А прическа какая потрясная", "Какой взрослый Костя! И красивый как родители", "Наши малыши так быстро превращаются в мужчин", "Вы такая молодая, забываю, что у вас трое детей", – прокомментировали поклонники.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 12:18 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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