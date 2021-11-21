Как живут бывшая жена и дочери Валерия Меладзе, которых он оставил ради Джанабаевой

Уже семь лет Валерий Меладзе счастлив в браке с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаева. Продюсер 10 лет разрывался между двумя женщинами, но в 2014 году официально развелся с первой супругой, чтобы создать новую семью

Валерий Меладзе и Ирина Малухина (Малухина – девичья фамилия Ирины) познакомились во время учебы в Николаевском кораблестроительном институте. Обходительный Валерий совершенно не подходил под описание мужчины, которого рядом с собой видела Ирина. Девушка мечтала о брутальном кавалере, но все таки ответила взаимностью ухажеру и даже согласилась стать его женой. Однако даже во время первой беременности она открыто признавалась мужу, что любовь в ее сердце пока не вспыхнула.

В 1990 году Ирина родила первого наследника. Больше недели женщина пролежала в больнице с умирающим ребенком – мальчик скончался на десятый день жизни. А в следующем году на свет появилась здоровая наследница супругов – девочку назвали Ингой. В 1999 году родила София, а через три года – Арина.

В 1994 году семья перебралась в Москву, Ирина погрузилась в семейные заботы и старалась во всем помогать мужу. Несмотря на то, что Малухила вступила в брак с Меладзе без любви, с годами ее чувства изменились. Однако Валерию любовь жены уже была не нужно – у него появился роман на стороне. Изменения в поведении охладевшего мужа не остались незамеченными для Ирины. Артист выдал всю правду супруге после одной из церемоний "Премии МУЗ-ТВ", но не назвал имени новой возлюбленной.

Спустя время женщина узнала, что муж влюбился в солистку "ВИА Гры" Альбину Джанабаеву. Кроме того, Малухиной открылась другая правда – сын певицы, о котором Ирина давно знала, родился именно от ее супруга. Практически десять лет Меладзе разрывался между двумя семьями. В 2012 году он окончательно разошелся с женой, а через два года они официально расторгли брак.

Ирина переживала расставание с мужем очень тяжело. Справиться с дырой в душе женщине помогла вера в Бога и любимые наследники. Несмотря на поступок супруга, Малухина никогда не пыталась запретить ему видеться с детьми и называла бывшего прекрасным отцом. Спустя годы Валерию и Ирине удалось построить отношения, основанные на взаимном уважении. Иногда бывшие супруги встречаются на семейных праздниках.

После развода экс-жена Меладзе стала частой гостьей различных телепередач. Несмотря на то, что ее имя то и дело мелькает в заголовках СМИ, о жизни женщины известно не так много. После развода Ирина получила высшее теологическое образование, а сейчас принимает участие в общественных проектах церкви и помогает женщинам разобраться с вопросами материнства и беременности. При этом личную жизнь Малухина держит в секрете.

Стершей дочери Меладзе от первого брака, Инге, в этом году исполнилось 30 лет. Девушка закончила Оксфорд, а сейчас развивает собственный бренд бижутерии. Пять лет назад Инга вышла замуж за марокканского журналиста Нури Вергезе, но уже через два года брак распался. 22-летняя София, средняя дочь Меладзе от первой жены, учится в МГИМО на факультете международных отношений. А младшая наследница, 19-летняя Арина, планирует стать педиатром, очень любит готовить и увлекается танцами и живописью.