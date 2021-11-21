Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Проклятый ковид: печальная новость пришибла поклонников 50-летней Орбакайте
"Тяжело": дочь Началовой серьезно поплатилась за связь с Панайотовым
Гордость нации: поющую пианистку Цымбалюк-Романовскую объявили народной артисткой
Россияне ахнули при виде "траурной бабки" Кабаевой: Доила коров, купалась в навозе
партнеры
Воскресенье
21 ноября
Лента новостей
04:11
Как живут бывшая жена и дочери Валерия Меладзе, которых он оставил ради Джанабаевой
01:58
Не только вакцинация: в НИЦ Гамалеи назвали условие полной победы над коронавирусом в России
23:57
Из слесаря в актеры: тернистый путь к славе Валерия Гаркалина
22:07
Почему россияне умирают после выздоровления от ковида: профессор Шугушев объяснил ситуацию
20:02
Аборт, самоубийство любимого, пожар и реанимация: трагедии в жизни Марины Хлебниковой
18:07
Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России – американские журналисты
17:18
"Слышу, как Рязанов зовет меня к себе": откровение Гаркалина перед смертью
16:47
"Серьезная пластика и пересадка кожи": Страшно обгоревшая Хлебникова больше никогда не будет прежней
16:37
"Как больно": Гришаеву пришибло смертью
16:00
"Мой мастер": Убитая горем Кожевникова обратилась к покойному Гаркалину
15:22
"Буду ли я жить": Гаркалин предчувствовал свою смерть
15:09
Приближен к нищете: народный артист России Гаркалин умер в бедности и будет похоронен за казенный счет
14:52
Сепсис и тромбоз: Как умирал тяжелобольной Гаркалин
14:51
Названы дата и место прощания с Валерием Гаркалиным
14:43
Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание
14:21
"Дай Бог скорой встречи в Раю": Водянова умоляет россиян спасти душу молитвами
14:14
Перенес клиническую смерть: как молитвы близкого спасли Гаркалина
13:30
"Вот, финал": кому тяжелобольной Гаркалин сказал последние слова
13:30
Соловьев о панике Зеленского из-за России: Он не знает, что делать дальше
13:19
Стало известно о психических проблемах обугленной после пожара Хлебниковой
12:34
Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные
12:25
"Я за нее молюсь": Убитая горем сестра Хлебниковой не находит себе места
12:14
Один раз и на всю жизнь: как Валерий Гаркалин встретил и потерял свою единственную любовь
11:45
"Все осложнения впереди": Врачи борются за жизнь изуродованной в пожаре Хлебниковой
10:53
"Я видел смерть": Руссо призвал Пригожина стать на колени и каяться
10:51
Личный врач назвал все болезни попавшего в госпиталь Байдена
10:50
Актер Валерий Гаркалин умер после долгой борьбы с болезнью
09:55
Заснятый во время нежностей с Плетневой в трусах Газманов: жена надает мне по башке!
08:08
Федотов день: приметы и традиции 20 ноября
06:00
"Создать семью": наплевавшая на мужа Собчак заглядывает на Киркорова
03:57
Болезненный и заплаканный вид: вышедшая в свет Валерия напугала народ
02:05
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды
00:32
Похорошевшая МакSим о паломничестве к святыням после возвращения с того света
23:58
К чему снится болото
21:48
В России хотят ограничить продажу алкоголя в Новый год
21:48
"Берегите себя": тяжелобольная Бузова оставила россиянам напутствие перед уходом
21:24
Доктор военных наук Сивков предрек ядерную войну на Украине
21:03
"Сказал то, что на Западе понимают": политологи оценили слова президента Болгарии о российском Крыме
20:55
Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
20:45
"Кайфанула": Тодоренко рассказала о борьбе с зависимостью
20:05
Сатанисткие знаки на стенах: вид обугленной квартиры Хлебниковой ужаснул россиян
19:55
"О, господи...": Лавров оговорился в названии России
19:44
Спасатели озвучили сценарий трагедии в доме обгоревшей Хлебниковой
19:42
Предстоит реабилитация: пережившего страшное Серова отпустили домой
19:19
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
19:08
Все сожжено: лицо Хлебниковой пугающе изуродовано после пожара
19:05
"Юмор был черным": вскрылась подноготная скандала с Бузовой
18:32
Президент США Байден госпитализирован: полномочия главы государства переданы
18:29
"Попал на полмиллиона": муж обгоревшей Хлебниковой серьезно подставил Пригожина
18:18
Президент Болгарии назвал Крым российским: на Украине требуют опровержения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"О, господи...": Лавров оговорился в названии России
Гаркалин перед отказом всех органов успел оставить духовное завещание
"Берегите себя": тяжелобольная Бузова оставила россиянам напутствие перед уходом
Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Юмор был черным": вскрылась подноготная скандала с Бузовой
"Я видел смерть": Руссо призвал Пригожина стать на колени и каяться
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Как живут бывшая жена и дочери Валерия Меладзе, которых он оставил ради Джанабаевой

Как живут бывшая жена и дочери Валерия Меладзе, которых он оставил ради Джанабаевой

Уже семь лет Валерий Меладзе счастлив в браке с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаева. Продюсер 10 лет разрывался между двумя женщинами, но в 2014 году официально развелся с первой супругой, чтобы создать новую семью
прочитано 187 раз

Валерий Меладзе и Ирина Малухина (Малухина – девичья фамилия Ирины) познакомились во время учебы в Николаевском кораблестроительном институте. Обходительный Валерий совершенно не подходил под описание мужчины, которого рядом с собой видела Ирина. Девушка мечтала о брутальном кавалере, но все таки ответила взаимностью ухажеру и даже согласилась стать его женой. Однако даже во время первой беременности она открыто признавалась мужу, что любовь в ее сердце пока не вспыхнула.

ПО ТЕМЕ

"Это копится": Джанабаева рассказала о семейных скандалах

"Меладзе потерял интерес": Джанабаева рассказала об уходе

 Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

В 1990 году Ирина родила первого наследника. Больше недели женщина пролежала в больнице с умирающим ребенком – мальчик скончался на десятый день жизни. А в следующем году на свет появилась здоровая наследница супругов – девочку назвали Ингой. В 1999 году родила София, а через три года – Арина.

В 1994 году семья перебралась в Москву, Ирина погрузилась в семейные заботы и старалась во всем помогать мужу. Несмотря на то, что Малухила вступила в брак с Меладзе без любви, с годами ее чувства изменились. Однако Валерию любовь жены уже была не нужно – у него появился роман на стороне. Изменения в поведении охладевшего мужа не остались незамеченными для Ирины. Артист выдал всю правду супруге после одной из церемоний "Премии МУЗ-ТВ", но не назвал имени новой возлюбленной.

Спустя время женщина узнала, что муж влюбился в солистку "ВИА Гры" Альбину Джанабаеву. Кроме того, Малухиной открылась другая правда – сын певицы, о котором Ирина давно знала, родился именно от ее супруга. Практически десять лет Меладзе разрывался между двумя семьями. В 2012 году он окончательно разошелся с женой, а через два года они официально расторгли брак.

Ирина переживала расставание с мужем очень тяжело. Справиться с дырой в душе женщине помогла вера в Бога и любимые наследники. Несмотря на поступок супруга, Малухина никогда не пыталась запретить ему видеться с детьми и называла бывшего прекрасным отцом. Спустя годы Валерию и Ирине удалось построить отношения, основанные на взаимном уважении. Иногда бывшие супруги встречаются на семейных праздниках.

После развода экс-жена Меладзе стала частой гостьей различных телепередач. Несмотря на то, что ее имя то и дело мелькает в заголовках СМИ, о жизни женщины известно не так много. После развода Ирина получила высшее теологическое образование, а сейчас принимает участие в общественных проектах церкви и помогает женщинам разобраться с вопросами материнства и беременности. При этом личную жизнь Малухина держит в секрете.

Стершей дочери Меладзе от первого брака, Инге, в этом году исполнилось 30 лет. Девушка закончила Оксфорд, а сейчас развивает собственный бренд бижутерии. Пять лет назад Инга вышла замуж за марокканского журналиста Нури Вергезе, но уже через два года брак распался. 22-летняя София, средняя дочь Меладзе от первой жены, учится в МГИМО на факультете международных отношений. А младшая наследница, 19-летняя Арина, планирует стать педиатром, очень любит готовить и увлекается танцами и живописью.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
21 ноября 2021, 04:11 Источник: Anews.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Перенес клиническую смерть: как молитвы близкого спасли Гаркалина

Актер несколько раз попадал в больницу
Шоу-бизнес

Стало известно о психических проблемах обугленной после пожара Хлебниковой

Друг звезды дал комментарий

Шоу-бизнес

"Вот, финал": кому тяжелобольной Гаркалин сказал последние слова

Актер пообщался с другом перед реанимацией
Шоу-бизнес

"Я видел смерть": Руссо призвал Пригожина стать на колени и каяться

Конфликт между певцом и продюсером

Гороскоп

Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды
Непростой период: что нельзя делать с 19 ноября по 4 декабря
Цвет волос и судьба: как окрашивание волос может кардинально изменить жизнь женщины
Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно

Здоровье

Не только вакцинация: в НИЦ Гамалеи назвали условие полной победы над коронавирусом в России
Почему россияне умирают после выздоровления от ковида: профессор Шугушев объяснил ситуацию
Антирекорд по смертям от коронавируса в России: оперштаб представил неутешительные данные
ВЦИОМ подсчитал количество антипрививочников в России

Спорт

После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками
Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей

Регионы

В Екатеринбурге судимый мужчина на допросе изрезал следователя
Атомный ледокол "Вайгач" завершает проводку каравана в район мыса Дежнева
Под Москвой мужчина умер на беговой дорожке в фитнес-клубе
В Новосибирске задержали обвиняемого в насилии над ребенком мужчину
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+