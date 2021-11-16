"Это копится": Джанабаева рассказала о семейных скандалах

Альбина Джанабаева воспитывает троих детей от Валерия Меладзе. Звезда затронула очень важную личную тему.



Весной этого года у звездной пары на свет появилась дочь Агата. Певица порассуждала о том, как из наследницы вырастить счастливую женщину. Альбина Джанабаева уверена, что из девочки не надо делать покорного человека, который будет стараться всем угодить. По ее мнению, такое воспитание может привести к проблемам в жизни женщины.

В шоу "Простые секреты" артистка отметила, что учить детей быть удобными для окружающих – неправильно. Больше это, считает знаменитость, касается именно девочек. В обществе принято, что девочка не должна кого-то обижать и расстраивать. Но для ребенка это трудно.

Такая малышка в будущем будет пытаться стать удобной для супруга, свекрови, родных и коллег. Но она должна думать прежде всего о себе, убеждена Альбина Джанабаева. В результате же "это копится и выплескивается в семейный скандал", заявила жена Валерия Меладзе.

Кроме того, певица уверена, что родители обязаны хвалить свое чадо и ограничивать себя в указаниях на его недостатки. Она считает, что отец и мать должны быть ребенку друзьями, чтобы у него было к ним доверие. Также она убеждена, что родители должны быть авторитетом для своего ребенка.

Высказалась она и о воспитании мальчиков. Альбина Джанабаева отметила, что в этом отношении нужен хороший пример отца. По ее словам, после семи лет для мальчика важно, чтобы у него в жизни было мужское плечо. Напомним, ранее Альбину Джанабаеву вынудили объяснить невнимание к свекрови.

