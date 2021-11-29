Страх и бессилие: за что сын искусал Сашу Бортич

Саша Бортич воспитывает маленького сына. Психолог Кристина Задора рассказала, нормально ли, когда ребенок кусает своего родителя.

Актриса Саша Бортич рассказала в "Инстаграме" о том, что ее укусил полуторагодовалый сын. Актриса даже показала в сторис фотографию, на которых видны следы. На заднем фоне этого снимка стоит ее заплаканный наследник. Видно, что мальчик сам расстроился из-за того, что натворил.

Психолог Кристина Задора объяснила корреспонденту "Дни.ру", откуда у детей появляется желание сделать больно кому-то из старших. Оказывается, причин есть несколько.

"Маленькие дети в возрасте до трех лет часто выражают свой страх, свою незащищенность, свое бессилие именно через зубы, через укусы. Потому что ими управляет животный инстинкт. Показать зубы – обезопасить себя, показать свою силу, авторитет. Вторая причина, по которой это может происходить, – подавленная агресисия у родителей. Дети эмоционально разгружают своих родителей", – говорит эксперт.

По словам врача, в этом есть и хорошие моменты. Иногда малыши таким образом выражают свои положительные чувства.

"Также маленькие дети могут проявлять любовь через укусы. Они могут ударить, хлопнуть, ущипнуть, укусить. Это тоже признак любви. Потому что дети не умеют управлять своими эмоциями, они не знают, что такое хорошо, что такое плохо", – сказала Задора.

Психолог дал понять, что ничего ужасного и страшного в укусах нет, но это значит, что маме или папе нужно задуматься над своими эмоциями. Ведь все, что делают дети, идет от родителей.

"Нормально ли для детей такое состояние? Не совсем, потому что ребенок не умеет справляться с эмоциями, потому что родитель не умеет справляться с эмоциями", – подытожил он.