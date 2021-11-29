Не Пригожин: Певица Валерия призналась в тайной страсти

Звезда рассказала, что в юности была влюблена в певца Игоря Скляра. На такое заявление ее сподвигла Наташа Королева. На программе "Две звезды. Отцы и дети" она спела вместе с наследником Архипом хит Скляра "Комарово".
Знаменитость отметила, что самую известную композицию Игоря Скляра многие любили с детства, в том числе и она. Певица Валерия призналась, что мечтала выйти замуж за исполнителя, но недолго, передает Пятый канал. Более того, супруга Иосифа Пригожина недавно рассказала о своих чувствах бывшему кумиру.
Отметим, что 53-летняя певица Валерия уже 17 лет счастлива с продюсером. Иосиф Пригожин принял троих детей исполнительницы как своих. Напомним, недавно вокалистка стала бабушкой. Ее младший сын Арсений вместе с супругой Лианой стали родителями. У них появилась на свет дочь, которую назвали Селин.
Как писали "Дни.ру", ранее певица Валерия удивила поклонников своим внешним видом. Для своего выступления на памятном концерте Леонида Дербенева она выбрала образ, который публика сочла пугающим. Зрители увидели заплаканное лицо и болезненную бледность звезды. Отметим, что звезда прекрасно выглядит в свои годы. Артистка много времени уделяет спорту и придерживается правильного питания.