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Шоу-бизнес
Не Пригожин: Певица Валерия призналась в тайной страсти

Не Пригожин: Певица Валерия призналась в тайной страсти

Певица Валерия неожиданно разоткровенничалась о личном. Жена Иосифа Пригожина поведала о чувствах к другому мужчине.
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Звезда рассказала, что в юности была влюблена в певца Игоря Скляра. На такое заявление ее сподвигла Наташа Королева. На программе "Две звезды. Отцы и дети" она спела вместе с наследником Архипом хит Скляра "Комарово".

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(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Знаменитость отметила, что самую известную композицию Игоря Скляра многие любили с детства, в том числе и она. Певица Валерия призналась, что мечтала выйти замуж за исполнителя, но недолго, передает Пятый канал. Более того, супруга Иосифа Пригожина недавно рассказала о своих чувствах бывшему кумиру.

Отметим, что 53-летняя певица Валерия уже 17 лет счастлива с продюсером. Иосиф Пригожин принял троих детей исполнительницы как своих. Напомним, недавно вокалистка стала бабушкой. Ее младший сын Арсений вместе с супругой Лианой стали родителями. У них появилась на свет дочь, которую назвали Селин.

Как писали "Дни.ру", ранее певица Валерия удивила поклонников своим внешним видом. Для своего выступления на памятном концерте Леонида Дербенева она выбрала образ, который публика сочла пугающим. Зрители увидели заплаканное лицо и болезненную бледность звезды. Отметим, что звезда прекрасно выглядит в свои годы. Артистка много времени уделяет спорту и придерживается правильного питания.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2021, 10:06 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

50-летняя Валерия разительно изменилась

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