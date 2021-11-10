"Эндорфины заработали!": Валерия и Пригожин показали свои игрища на камеру

Продюсер опубликовал в своем микроблоге видео, на котором запечатлен довольно интимный момент. Они с женой разыграли сценку по дороге в спортзал.
Оказалось, что артиста с мужем любовно называют друг друга "мама" и "папа". На кадрах Иосиф Пригожин сопровождает певицу Валерию на занятия как заботливый папочка. Знаменитость с радостью поддержала игривый тон избранника. Ролик вызвал у поклонников пары восхищение.
"Папа платит за все", "Какая прелесть!", "Эндорфины заработали у Леры!", – высказались фолловеры в комментариях. Подписчики искренне порадовались за звездную чету, сумевшую сохранить через годы не только уважение, но взаимную искру.
Напомним, недавно младшему сыну певицы Валерии Арсению Шульгину исполнилось 23 года. В честь именин звезда посвятила сыну трогательное поздравление. В своем микроблоге артистка заявила, что Арсений – не только прекрасный сын и муж, но и отличный молодой отец. Иосиф Пригожин тоже обратился к пасынку, одарив его добрыми пожеланиями.
Наследник певицы Валерии сыграл свадьбу летом прошлого года. Его супруга Лиана родила дочь, которую назвали Селин.
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