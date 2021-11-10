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Шоу-бизнес
"Эндорфины заработали!": Валерия и Пригожин показали свои игрища на камеру

"Эндорфины заработали!": Валерия и Пригожин показали свои игрища на камеру

Певица Валерия и Иосиф Пригожин много лет в браке, но по сей день любят кокетничать друг с другом. Звездная пара продемонстрировала нежности перед публикой.
прочитано 1006 раз

Продюсер опубликовал в своем микроблоге видео, на котором запечатлен довольно интимный момент. Они с женой разыграли сценку по дороге в спортзал.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Оказалось, что артиста с мужем любовно называют друг друга "мама" и "папа". На кадрах Иосиф Пригожин сопровождает певицу Валерию на занятия как заботливый папочка. Знаменитость с радостью поддержала игривый тон избранника. Ролик вызвал у поклонников пары восхищение.

"Папа платит за все", "Какая прелесть!", "Эндорфины заработали у Леры!", – высказались фолловеры в комментариях. Подписчики искренне порадовались за звездную чету, сумевшую сохранить через годы не только уважение, но взаимную искру.

Напомним, недавно младшему сыну певицы Валерии Арсению Шульгину исполнилось 23 года. В честь именин звезда посвятила сыну трогательное поздравление. В своем микроблоге артистка заявила, что Арсений – не только прекрасный сын и муж, но и отличный молодой отец. Иосиф Пригожин тоже обратился к пасынку, одарив его добрыми пожеланиями.

Наследник певицы Валерии сыграл свадьбу летом прошлого года. Его супруга Лиана родила дочь, которую назвали Селин.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2021, 21:42 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

В сексуальной рыбачке признали певицу Валерию

комментарии

Ответить:

Гость894358
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Гость896400
А пусть ка нам , простым людям, напишут лучше, как содержат квартирки в Дубаи и Швейцарии- интереснее будет , как фитнес платят- нищие наши- Аллочка и Шрек???? Мы поучимся- не знаете, что показать уже- а зачем и кому?? Интереса к этим амебам давно нет - репутация не та
Da, da, da!!!!
Гость896451
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Их игрища на камеру лживые и убогие,как и они сами.
Хилена Мурцыловна
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Фрико- семейка, снова, напомнила о себе: парикмахер-неудачник и его сушёная аткарская вобла. Что есть эта почти певица, что нет её- и не холодно и не жарко. Что поёт, чем поёт и для кого? Остаётся тайной за семью печатями.
Гера
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Они в самом деле думают, что кому-то интересно про них читать и смотреть???? Противны до омерзения оба, двуликие, лживые, хайпующиеся всегда и на всем- можно без них как-то????
Гость888428
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блевать уже можно?
Гость896400
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А пусть ка нам , простым людям, напишут лучше, как содержат квартирки в Дубаи и Швейцарии- интереснее будет , как фитнес платят- нищие наши- Аллочка и Шрек???? Мы поучимся- не знаете, что показать уже- а зачем и кому?? Интереса к этим амебам давно нет - репутация не та
гость
Пожаловаться Ответить
Два блевотных идиота.Толстомордый мужлан со своим суповым набором безголосой стареющей пиарщицы.
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