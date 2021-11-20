Болезненный и заплаканный вид: вышедшая в свет Валерия напугала народ

53-летняя певица Валерия накануне посетила памятный концерт в Государственном Кремлевском дворце.

Мероприятие было посвящено покойному поэтому-песеннику Леониду Дербеневу, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. На концерте выступили многие известные артисты. Не пропустила памятный вечер и певица Валерия.

Судя по всему, артистка основательно подготовилась к концерту: сделала прическу и макияж. Однако ее вид напугал многих зрителей и показался им болезненным и даже заплаканным – кадры с вечера появились у "ЭГ". Возможно, виной всему стал всего лишь слишком яркий макияж глаз. Блондинка выбрала оранжевые тени, которые придали лицу излишнюю бледность и навеяли людям подозрения о недавних слезах.

Впрочем, некоторые пользователи Сети, внимательно рассмотрев соответствующие фотографии певицы, наоборот похвалили ее за то, что она не злоупотребляет пластическими операциями. В отличие от многих других знаменитостей Валерии удается стареть естественно, и многие высоко ценят такую натуральность.

Напомним, что Валерия является не только популярной певицей, но и счастливой женой, мамой и даже бабушкой – последний статус певица получила меньше года назад. Младший сын артистки Арсений и его жена Лиана подарили певице очаровательную внучку, которую назвали Селин.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что певица Валерия и Иосиф Пригожин показали на камеру свои игрища.