"Беспредел!": Кудрявцева плюнула на судебные иски Пригожина

Из-за шоу "Секрет на миллион", которое ведет Лера Кудрявцева, разгорелся нешуточный конфликт. На программе Авраам Руссо нелестно выразился об Иосифе Пригожине. По словам певца, продюсер создал для него карьерные препятствия.
Публичные обвинения дали свои плоды: Иосиф Пригожин задумал выступить в суде и против шоу, и против артиста. Для этого он обратился к адвокату. "Сейчас каждый может говорить что угодно, это будет тиражироваться, а лжецу ничего за это не будет?! Просто беспредел!" — эмоционально заявлял муж Валерии в интервью aif.ru.
Оказалось, что Лера Кудрявцева гнев продюсера на свой счет вообще не воспринимает, судебные иски мужчины ее не волнуют. Корреспонденты NEWS.ru связались с ведущей и узнали ее позицию. "Мы не в ответе за то, что говорят наши герои", — так блондинка свалила всю вину на Авраама Руссо.
При этом телезвезда отказалась вмешиваться в отношения певца с Иосифом Пригожиным. Приглашать оппонентов на совместную программу, чтобы уладить конфликт, она отказалась. "Пусть они решают свои вопросы сами", — заключила Лера Кудрявцева.
Напомним, звездная блондинка случайно похитила чужие сумки. Ситуация произошла в московском аэропорту после перелета. Лера Кудрявцева схватила имущество двух мужчин и скрылась с ним на автомобиле. Телезвезду пришлось разыскивать сотрудникам авиакомпании.