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Шоу-бизнес
"Беспредел!": Кудрявцева плюнула на судебные иски Пригожина

"Беспредел!": Кудрявцева плюнула на судебные иски Пригожина

Звездная блондинка Лера Кудрявцева отреагировала на угрозы разъяренного продюсера.
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Из-за шоу "Секрет на миллион", которое ведет Лера Кудрявцева, разгорелся нешуточный конфликт. На программе Авраам Руссо нелестно выразился об Иосифе Пригожине. По словам певца, продюсер создал для него карьерные препятствия.

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Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Публичные обвинения дали свои плоды: Иосиф Пригожин задумал выступить в суде и против шоу, и против артиста. Для этого он обратился к адвокату. "Сейчас каждый может говорить что угодно, это будет тиражироваться, а лжецу ничего за это не будет?! Просто беспредел!" — эмоционально заявлял муж Валерии в интервью aif.ru.

Оказалось, что Лера Кудрявцева гнев продюсера на свой счет вообще не воспринимает, судебные иски мужчины ее не волнуют. Корреспонденты NEWS.ru связались с ведущей и узнали ее позицию. "Мы не в ответе за то, что говорят наши герои", — так блондинка свалила всю вину на Авраама Руссо.

При этом телезвезда отказалась вмешиваться в отношения певца с Иосифом Пригожиным. Приглашать оппонентов на совместную программу, чтобы уладить конфликт, она отказалась. "Пусть они решают свои вопросы сами", — заключила Лера Кудрявцева.

Напомним, звездная блондинка случайно похитила чужие сумки. Ситуация произошла в московском аэропорту после перелета. Лера Кудрявцева схватила имущество двух мужчин и скрылась с ним на автомобиле. Телезвезду пришлось разыскивать сотрудникам авиакомпании.


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Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2021, 17:02 Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Фанаты сходят с ума по коту Кудрявцевой

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