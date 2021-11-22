Оголившаяся Бородина взорвалась из-за критики: Низкопробная пошлятина!

Накануне в личном блоге Ксении Бородиной появилось фото в достаточно откровенном наряде. Публика тут же принялась критиковать диву.

Однако оставить все так она уже не смогла. Ведущая опубликовала снимок в коротких шортах и топе с оголенным животом и написала целый пост, обратившись к народу. Она указала, что устала от того, что люди пытаются постоянно принять решение за нее и наклеить ярлык там, где в нем нет никакого необходимости.

По мнению Ксении Бородиной, всем стоит научиться отличать пошлость от стиля. Она указала, что у нее нет никакого необходимости привлекать аудиторию и мужчин на свое тело, но после развода она начала позволять себя больше откровенности, чем ранее. Ведущая отметила, что уже сейчас жалеет о том, что тогда поставила себя в эти рамки, так как для нее важнее всего она сама.

Больше всего знаменитость удивил тот факт, что ее публикации возмущают именно прекрасную половину человечества. Она призвала каждую женщину научиться чувствовать свободу. Ксения подчеркнула, что, если она и осуждает что-то, то только потому, что "видит разницу".

Высказывание Ксении Бородиной вовсе не успокоило подписчиков. "Низкопробная пошлятина!", "Почему Вы видите разницу, а мы нет", "Если тащишься с себя и своего тела, тащись про себя", "Почему уверенная женщина посвящает посты оправданиям своих поступков", "Вульгарненько", "Все смешнее и смешнее", – прокомментировали подписчики.