Тайная съемка сцен "для взрослых": Муцениеце раскрыла свой обман ревнивца Прилучного

Агата Муцениеце рассказала, что бывший муж сильно ограничивал ее в профессиональном плане.

В прошлом году актриса Агата Муцениеце со скандалом развелась с отцом своих двоих детей и коллегой Павлом Прилучным. Актриса обвинила мужа в жестоком обращении, изменах и пьянстве. С таким неожиданным заявлением Муцениеце выступила перед поклонниками в разгар первой волны пандемии коронавируса, когда все ушли на карантин.

В свежем интервью Агата Муцениеце призналась, что бывший муж все ей запрещал, в том числе она не могла реализовываться в профессии. Актрисе даже приходилось скрывать откровенные сцены в кино от Павла Прилучного, когда они были еще женаты. Откровенные съемки жены с другими мужчинами ужасно раздражали Прилучного.

"Его парило, когда я целовалась с кем-то. Он ревнивый был и, думаю, таким остался", – заявила Муцениеце.

Прилучный спрашивал, нет ли в сценарии, который дали его жене, чего-то развратного. Как выяснилось, актер постоянно ве себя как домашний тиран.

Муцениеце спасало только то, что Прилучный часто не смотрел картины с ее участием и верил ей на слово. Поэтому Муцениеце частенько обманывала мужа, а вернее, недосказывала.

Напомним, брак Агаты Муцениеце и Павла Прилучного распался в первую очередь из-за измены актера. По некоторым данным, он начал встречаться с коллегой Мирославой Карпович еще во время брака.