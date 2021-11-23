Синяки и отеки: Звезда "Дома-2" решила переделать лицо

Экс-участница шоу "Дом-2" Александра Гозиас готовится к сложной процедуре.

Одной из самых популярных выпускниц проекта "Дом-2" стала Александра Гозиас. В 30 лет она ведет насыщенную жизнь и рассказывает о себе в личном блоге. В "Инстаграм" у теледивы более миллиона подписчиков.

Девушка замужем, воспитывает детей и уделяет много внимания своей внешности. Недавно звезда сообщила фанатам, что проходит курс антицеллюлитного массажа, чтобы улучшить фигуру и избавиться от эффекта "апельсиновой корки".

Россиянам стало интересно, как Александра Гозиас следит за лицом. Некоторые подписчики прямо спросили знаменитость, делала ли она процедуру подтяжки лица нитями. "Я планирую это лет в 50", — ответила выпускница шоу "Дом-2".

Нитевой лифтинг — достаточно популярная косметологическая услуга, которая не требует операционного вмешательства, но помогает переделать лицо. Смысл процедуры в том, что под кожу вводятся тончайшие мезонити, которые создают новый подкожный каркас.

Одним из самых досадных эффектов такого вмешательства являются отеки и синяки. Нередко в местах натяжения нитей на лице появляются гематомы. Они доставляют боль и требуют лечения. Поэтому не удивительно, что звезда шоу "Дом-2" решила перекроить себя только в зрелом возрасте, когда появится существенная необходимость.