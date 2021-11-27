Не хотят даже бесплатно: народ отказался идти на концерт Волочковой

Вечером 27 ноября во Дворце культуры РУТ в очередной раз состоится спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", в котором принимает участие Анастасия Волочкова. Чтобы попасть на представление, покупать билет не нужно. Артистка пригласила всех желающих насладиться зрелищем бесплатно.
Балерина преподнесла возможность увидеть представление безвозмездно как подарок для поклонников. Однако желающих посмотреть этот спектакль, все меньше, судя по комментариям в Сети. Даже почитатели творчества отмечают однообразность выступлений артистки. Мол, смотреть нечего. "Одно и то же", "Где-то я это уже видела", "По-моему, это уже было. Ничего нового!", – пишут фолловеры.
Некоторые интернет-пользователи усомнились, что Волочкова выступает бесплатно. Народу очевидно, что за представление с участием знаменитой балерины платит администрация района, которая, в свою очередь, берет деньги из казны. Так ли это на самом деле, неизвестно.
"За деньги никто не ходит. Она ничего больше не умеет, однотипный шпагат", "Боитесь, зал будет пустой?", "Подарок ваш так себе, с душком получается", – прокомментировали люди публикацию танцовщицы в "Инстаграм".
Ранее "Дни.ру" писали о новом избраннике Анастасии Волочковой. До недавнего времени балерина скрывала личность возлюбленного. Им оказался помощник одного из руководителей в структуре РЖД по имени Владимир.