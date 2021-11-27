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Шоу-бизнес
Не хотят даже бесплатно: народ отказался идти на концерт Волочковой

Не хотят даже бесплатно: народ отказался идти на концерт Волочковой

По мнению публики, Анастасия Волочкова выдает желаемое за действительное.
прочитано 326 раз

Вечером 27 ноября во Дворце культуры РУТ в очередной раз состоится спектакль "Балерина в зазеркалье цирка", в котором принимает участие Анастасия Волочкова. Чтобы попасть на представление, покупать билет не нужно. Артистка пригласила всех желающих насладиться зрелищем бесплатно.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Балерина преподнесла возможность увидеть представление безвозмездно как подарок для поклонников. Однако желающих посмотреть этот спектакль, все меньше, судя по комментариям в Сети. Даже почитатели творчества отмечают однообразность выступлений артистки. Мол, смотреть нечего. "Одно и то же", "Где-то я это уже видела", "По-моему, это уже было. Ничего нового!", – пишут фолловеры.

Некоторые интернет-пользователи усомнились, что Волочкова выступает бесплатно. Народу очевидно, что за представление с участием знаменитой балерины платит администрация района, которая, в свою очередь, берет деньги из казны. Так ли это на самом деле, неизвестно.

"За деньги никто не ходит. Она ничего больше не умеет, однотипный шпагат", "Боитесь, зал будет пустой?", "Подарок ваш так себе, с душком получается", – прокомментировали люди публикацию танцовщицы в "Инстаграм".

Ранее "Дни.ру" писали о новом избраннике Анастасии Волочковой. До недавнего времени балерина скрывала личность возлюбленного. Им оказался помощник одного из руководителей в структуре РЖД по имени Владимир.

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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 ноября 2021, 18:39 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

Гость909013
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Ну что же вы люди такие обозленные! Нельзя же так! Не смотря на всякие наветы, Анастасия талантливая балерина и хороший, добрый человек и, хоть я с ней лично не знакома, но желаю ей здоровья и счастья в жизни и пусть не обращает внимания на всех этих писак.
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