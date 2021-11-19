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Шоу-бизнес
"Прощупывает": Ласкающего грудь Волочковой молодого жеребца сняли на камеру

"Прощупывает": Ласкающего грудь Волочковой молодого жеребца сняли на камеру

Анастасия Волочкова поделилась снимком в компании мужчины.
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Балерина не стесняется выкладывать провокационные снимки в свои социальные сети. Анастасия поделилась снимком, на котором восседает в компании своего друга. Поклонники тут же отметили, что молодой жеребец крайне нежно для друга ласкает грудь Волочковой. Про любовника артистки Володю тоже сразу вспомнили.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Подписчики не стеснялись в выражениях. "Как-то друг не по-дружески обнял, прощупывает", "Володе пока", "Очередной чувак. Анастасия, вы хоть по именам то этих приходящих помните?", "Я уже подумала новый любимый, хотя обычно любимых показывает только частями", "А куда дела Володю", "Кто только не сидел на этом диванчике (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что Анастасия Волочкова стала жертвой мошенничества. Инвестиционная компания QBF обманула балерину на крупную сумму денег. Ей даже пришлось обратиться за помощью в органы. Оказалось, что Анастасию позвали рекламировать компанию, которая была финансовой пирамидой.

Сама артистка вложила около четырех миллионов, а вот обратно вернуть смогла только миллион. Представители компании украли у состоятельных людей несколько миллиардов рублей и скрылись за границей. Сейчас из ищут правоохранительные органы.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
19 ноября 2021, 18:03 Источник: Инстаграм

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