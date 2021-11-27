Потребовалась операция: подробности состояния оказавшегося в реанимации Рудинштейна

75-летний Марк Рудинштейн попал в больницу на прошлой неделе, как сообщалось, из-за сердечного приступа – спустя несколько месяцев после операции по стентированию коронарных артерий. В ночь с 24 на 25 ноября он впал в кому. Поскольку продюсеру становилось только хуже, врачи приняли решение срочно провести операцию – трахеостомию (формирование искусственного отверстия в шее).
Сейчас состояние основателя фестиваля "Кинотавр" оценивается как крайне тяжелое. Он находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Как отмечают авторы телеграм-канала Mash, из-за обширного ишемического инсульта у Рудинштейна сильно поражен мозг.
Официальные представители продюсера пока не давали никаких развернутых комментариев по этому поводу. Лишь гражданская жена Марка Григорьевича отмечала, что врачи делают все возможное, чтобы его супруг пошел на поправку. Конечно, делать какие-либо прогнозы сейчас специалисты не торопятся.
Ранее "Дни.ру" уже писали о госпитализации Марка Рудинштейна. Якобы инсульт сразил продюсера в больнице. Однако официальный представитель телеэксперта опровергла эту информацию.