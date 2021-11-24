Супруга попавшего в больницу Рудинштейна отреагировала на слухи об инсульте

Продюсера госпитализировали с инфарктом неделю назад. Медики ранее сделали ему операцию на сердце, поставив стент. Теперь же появилась неподтвержденная информация о том, что 75-лентего основателя премии "Кинотавр" сразил инсульт.
Избранница Марка Рудинштейна отреагировала на это известие довольно коротко. Женщина заявила, что врачи делают все возможное, чтобы вылечить телеэксперта. Она подчеркнула, что не дает никаких диагнозов, как и врачи, передает Пятый канал. Примечательно, что слухи об инсульте Наталья не подтвердила, но и не опровергла.
Как писали "Дни.ру", официальный представитель телеэксперта опровергла информацию об инсульте. Напомним, ранее появились данные о том, что Марку Рудинштейну стало хуже.
Как утверждает Mash, после недели лечения продюсер продолжает находиться в тяжелом состоянии. По информации источника, он так плох, что подает предкоматозные признаки.
Напомним, продюсер подвергался хирургическим манипуляциям на сердце в сентябре 2021 года. Сначала Марк Рудинштейн чувствовал себя нормально, но это продлилось недолго.