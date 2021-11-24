Близится кома: Загремевший в больницу продюсер Рудинштейн утратил базовые рефлексы

Во вторник 16 ноября известный российский продюсер и телеэксперт Марк Рудинштейн оказался на больничной койке. Мужчину сразил инфаркт после операции на сердце. Накануне приступа его мучили боли в грудной клетке.
Как утверждает Mash, после недели лечения основатель "Кинотавра" продолжает находиться в тяжелом состоянии, которое со временем стало еще хуже. По данным источника, Марк Рудинштейн так плох, что подает предкоматозные признаки.
Сообщается, что продюсер утратил базовые рефлексы — перестал реагировать на внешние раздражители. Самостоятельно Марк Рудинштейн не питается, поэтому медики подключили к нему резиновую трубку, через которую в организм поступает еда.
В Сети распространились слухи, якобы в больнице мужчину разбил инсульт. Официальный представитель телеэксперта опровергла эту информацию. По ее словам, Марк Рудинштейн остается под контролем врачей, которые продолжают выполнять свою работу. Вся надежда остается на специалистах клиники.
Напомним, продюсер подвергался хирургическим манипуляциям на сердце в сентябре 2021 года. В рамках операции в просвет коронарных сосудов установили стент — специальный каркас. Поначалу Марк Рудинштейн чувствовал себя нормально, но это продлилось недолго.