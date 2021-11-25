Больница, кома, ИВЛ: Жизнь легендарного продюсера Рудинштейна висит на волоске

Телевизионный эксперт и продюсер Марк Рудинштейн подключен к медицинскому аппарату.

Прошло уже больше недели с тех пор, как основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн попал под надзор больничного персонала. С 16 ноября мужчину лечат в клинике, куда он попал из-за сердечного приступа. Инфаркт сразил его через пару месяцев после операции по стентированию коронарных артерий, проведенной в экстренном порядке.

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Информация о продюсере пока поступает неутешительная. Mash утверждает, что больному становится только хуже. На днях писали, что Марк Рудинштейн перестал реагировать на внешние раздражители и потерял способность питаться самостоятельно — медики использовали зонд.

Согласно данным сетевого СМИ, в ночь с 24 на 25 ноября телеэксперт впал в кому, и теперь врачи поддерживают его жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Эти ужасные вести говорят лишь о том, что ситуация крайне тяжелая. Согласно данным источника, Марк Рудинштейн перенес еще и инсульт, но его представительница, как сообщил "Интерфакс", это не подтвердила.

Как писали "Дни.ру", вчера состояние кинопродюсера прокомментировала его супруга Наталья. Женщина поведала, что врачи усердно стараются исцелить ее мужа с первого дня госпитализации и все контролируют. На этой неделе выписывать Марка Рудинштейна не планировали.