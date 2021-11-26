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Шоу-бизнес
Опозоренную Дакоту довели до депрессии: Что за проклятье?

Опозоренную Дакоту довели до депрессии: Что за проклятье?

Рита Дакота крайне откровенна со своими поклонниками. Долгое время все активно наблюдали за ее разводом, а теперь в "историях" знаменитость рассказала и о другом поводе для слез.
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Подписчики певицы очень ценят ее искренность. Вместе с ними она и смеется, и проходит через непростые этапы своей жизни. Исполнительница дает советы тем, кто в них нуждается, и отвечает на комментарии. На этот раз она вышла на связь, чтобы рассказать о неприятности, с которой столкнулась.

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Рита Дакота певица, композитор

Известно, что все публичные дамы считают своим долгом безупречно выглядеть. Рита Дакота – не исключение. Знаменитость сумела даже после родов достаточно быстро восстановить свою прекрасную фигуру и активно следит за собой во всех отношениях. Оказалось, что артистка стала новой гостьей шоу Ляйсан Утяшевой.

Во время поездки на автомобиле, певица указала, что просто не смогла сдержать своих эмоций, когда увидела себя в кадре. Сотрудник, занимающийся светом, плохо выставил его, а потому все особенности лица звезды вышли на первый план и усугубились из-за некорректной съемки. Вдобавок ко всему, по нему все видео "гуляли" тени.

"Свет ровный на лицо поставили только ей", – негодовала Рита Дакота. Она указала, что камеры не любят ее, а потому на видео она нередко выглядит не совсем так, как хотелось бы. "Что за проклятье", – прослезилась расстроенная знаменитость. Поклонники тут же поддержали ее, указав, что такое случается со всеми, и это вовсе не ее вина.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 ноября 2021, 12:15 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского

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