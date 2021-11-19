Соколовский раскрыл правду о дочери Дакоты: Может потребоваться помощь

Певица Рита Дакота ошарашила фанатов признанием о четырехлетней дочери.

Рита Дакота воспитывает четырехлетнюю наследницу Мию от предыдущих отношений с коллегой Владом Соколовским. Певица призналась, что у девочки непростой характер. Когда дочери Дакоты исполнилось три года, у нее начался кризис и постоянные истерики.

Скоро на девочку обрушится еще одна непростая новость. У нее родится родной брат или сестра. Об этом малышке намерен сообщить отец Влад Соколовский, который состоит в новых отношениях. Ребенка ему родит новая возлюбленная Ангелина Суркова. Это будет непросто для психики маленькой девочки, поэтому Соколовский намерен проработать вопрос с психологами.

К слову, сама Рита Дакота сейчас тоже в новых отношениях. Она встречается с музыкантом Федором Белогаем. При этом биологический отец ребенка старается активно поддерживать с дочкой связь.

Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский поженились шесть лет назад. Мия родилась у пары в 2017 году. В прошлом году Дакота узнала об изменах мужа и подала на развод.

Рита Дакота очень тяжело переживала развод с мужем. Однако поклонники отметили, что после расставания с изменником она несказанно похорошела.