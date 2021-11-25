Бородина объявила причину развода с мужем: Узнала правду

Потерявшая любовь Ксения Бородина собирает сердце по кусокам.

Летом 2021 года стало известно о расставании популярной звездной пары. Ксения Бородина и Курбан Омаров поставили точку после шести лет совместной жизни. Общая дочь Теона не смогла спасти отношения родителей. Как пишет Пятый канал, в августе супруги окончательно разошлись.

Громкий развод породил множество слухов. Ксения Бородина дала понять, что Курбан Омаров провинился в чем-то, и она не смогла закрыть на это глаза. Поговаривали, что мужчина заводил любовниц на стороне, пока его звездная женушка зарабатывала деньги на проекте "Дом-2".

После всех судебных разбирательств Ксения Бородина четко обозначила свою позицию. "Видеть и слышать не хочу человека. И это не злость и обида, а уважение к себе прежде всего", — делилась с поклонниками теледива.

Что же такого натворил Курбан Омаров? Этим вопросом задавалась вся армия поклонников ведущей. Наконец, звезда объявила причину развода, хоть и получилось это иносказательно. "Лучшего исхода и не могло получиться. Я даже благодарна, что, узнав правду, освободилась навсегда и увидела другую жизнь", — выразилась Ксения Бородина.

Выходит, что бизнесмен скрывал от избранницы нечто ужасное и непростительное, а она тем временем чувствовала себя в заточении. Ксения Бородина призналась, что после развода ей пришлось решать психологические проблемы со специалистом — слишком уж сильной была эмоциональная травма.

Напомним, телеведущая призвала поклонниц заключать брачные контракты, чтобы не остаться у разбитого корыта. Ксения Бородина уверена, что любовь уходит вместе с мужчиной, а материальные нужды остаются.