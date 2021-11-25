"Возьмите замуж": Оголившийся Лазарев с раздвинутыми ногами возбудил накачанным торсом

Сергей Лазарев поделился новым снимком с отдыха.

Недавно певец вместе с детьми уехал в теплые края. К новому году Лазарев подготовился заранее, он установил дома елку перед отъездом. Сейчас артист наслаждается солнцем на пляжах Дубая и радует поклонников откровенными снимками.

Обилие обнаженного контента появилось в блоге певца после того, как стало известно о расставании с близким другом и партнером Алексом Малиновским. Поклонники уверены, что это как-то связано. Однако восхищаться фотографиями Сергея подписчики не перестали. Новый снимок Лазарева на солнечном побережье с раздвинутыми ногами и без футболки возбудил пользователей Сети.

"Что за русский бог на дубайской земле. Мы ждем горячих фоточек, альбом конечно тоже (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Куда не посмотри-одна сплошная красота!", "Сергей, вы выглядите просто потрясающе. Мы вас очень любим!", "Возьмите замуж!", "Сережка, я тебе завидую, забери меня с собой", "Отличного отдыха вам Сергей и вашим деткам!", "Очень ждем. Хорошего отдыха", – написали комментаторы.

Ранее стало известно, что Сергей Лазарев и Влад Топалов воссоединились после 17 лет перерыва. Ранее артисты вместе были в группе Smash!!, теперь они даже планируют запись нового совместного трека.