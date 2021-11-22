"Я не выдержал": Лазарев сбежал с детьми из России

Накануне Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что дома уже установил новогоднюю елку. Спустя некоторое время стало ясно, почему певец занялся предпраздничной суетой заранее. Оказалось, артист решил сбежать из холодной Москвы и провести с детьми в Дубае некоторое время.
Прилетев в ОАЭ, Лазарев сразу же опубликовал в "Сторис" несколько фото и видео. В основном, певец снимал своих счастливых детей, которые наконец-то выбрались за границу вместе с отцом. Первым делом Сергей, его сын и дочь изучили территорию отеля. "Я не выдержал и прилег немного позагорать", – написал Лазарев под новым кадром.
К слову, этот снимок вызвал бурную реакцию поклонников. Дело в том, что Лазарев позировал для фото практически обнаженным. Певец запечатлен в одних шортах лежа на шезлонге. "Какой вид!", "Как всегда божественен", "Хорошего отдыха", – прокомментировали фотографию фанаты.
Некоторые фолловеры признались, что удивлены решением Сергея Лазарева отвезти сына в Дубай во время учебы. "А Никита как школу догонять будет?", – поинтересовался один из пользователей Сети, но ответ так и не получил.
Ранее Сергей Лазарев и Влад Топалов сообщили о воссоединении группы Smash!!. Спустя почти 20 лет певцы решили записать новую песню.